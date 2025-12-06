باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی حمزهنژادکارشناس پیشبینی ادارهکل هواشناسی هرمزگان روز شنبه در گفت: سامانه بارشی از ۲۴ ساعت گذشته در استان هرمزگان فعال شده که در این در این مدت جزیره کیش ۲.۴ دهم میلیمتر، قشم فرودگاهی یک دهم میلیمتر و بندرعباس کمتر از یک دهم میلیمتر باران باریده است.
حمزهنژاد افزود : با ورود سامانه بارشی در شبانه روز گذشته بهطور میانگین یک و نیم میلیمتر باران در هرمزگان باریده است.
وی گفت: در مجموع از مهرماه امسال تاکنون در مجموع یک و نیم میلیمتر باران در هرمزگان باریده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد کاهش داشته است.
کارشناس پیشبینی هواشناسی هرمزگان یادآور شد: در سال زراعی پارسال، سه و هفت دهم میلیمتر باران در هرمزگان بارید.
حمزهنژاد ادامه داد: آسمان هرمزگان امروز کمی تا نیمه ابری همراه با گذر ابر و وزش باد و در برخی نقاط با رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی میشود.
وی ابراز کرد: فردا یکشنبه شرایط جوی و دریایی آرامی در استان هرمزگان حاکم است و بعدازظهر دوشنبه از غرب استان، افزایش و گذر ابر در آسمان استان پیش بینی میشود.
منبع: ایرنا