بیشترین میزان بارندگی نخستین سامانه بارشی فعال طی پاییز امسال در استان با ۹ و هشت دهم میلی‌متر در شهرستان پارسیان و ۹ و ۲ دهم میلی‌متر در جزیره سیری ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی حمزه‌نژادکارشناس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی هرمزگان روز شنبه در گفت: سامانه بارشی از ۲۴ ساعت گذشته در استان هرمزگان فعال شده که در این در این مدت جزیره کیش ۲.۴ دهم میلی‌متر، قشم فرودگاهی یک دهم میلی‌متر و بندرعباس کمتر از یک دهم میلی‌متر باران باریده است.

حمزه‌نژاد افزود : با ورود سامانه بارشی در شبانه روز گذشته به‌طور میانگین یک و نیم میلی‌متر باران در هرمزگان باریده است.

وی گفت: در مجموع از مهرماه امسال تاکنون در مجموع یک و نیم میلی‌متر باران در هرمزگان باریده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد کاهش داشته است.

کارشناس پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان یادآور شد: در سال زراعی پارسال، سه و هفت دهم میلی‌متر باران در هرمزگان بارید.

حمزه‌نژاد ادامه داد: آسمان هرمزگان امروز کمی تا نیمه ابری همراه با گذر ابر و وزش باد و در برخی نقاط با رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

وی ابراز کرد: فردا یکشنبه شرایط جوی و دریایی آرامی در استان هرمزگان حاکم است و بعدازظهر دوشنبه از غرب استان، افزایش و گذر ابر در آسمان استان پیش بینی می‌شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: بارش باران پاییزی ، هرمزگان
خبرهای مرتبط
پیش بینی بارش باران در برخی از نقاط غربی و مناطق دریایی هرمزگان
بارش باران پائیزی در پارسیان
منظره کم نظیر بارش باران در ساحل سرخ جزیره هرمز + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صدور حکم محکومیت ۱۷۰۰ میلیارد ریالی برای یک مدیر مرتبط با حوزه سوخت در هرمزگان
تداوم ناپایداری امروز در هرمزگان؛ بازگشت آرامش جوی و دریایی از فردا
هشدار فوری انتقال خون هرمزگان ؛کمبود ذخایر خون و نیاز فوری به همه گروه‌های خونی
جدال نمایندگان هرمزگان در لیگ دسته اول فوتبال کشور
اختتامیه کمپ تمرینی بانوان کاراته در قشم با حضور لاله صمدی برگزار شد
آخرین اخبار
هشدار فوری انتقال خون هرمزگان ؛کمبود ذخایر خون و نیاز فوری به همه گروه‌های خونی
جدال نمایندگان هرمزگان در لیگ دسته اول فوتبال کشور
اختتامیه کمپ تمرینی بانوان کاراته در قشم با حضور لاله صمدی برگزار شد
صدور حکم محکومیت ۱۷۰۰ میلیارد ریالی برای یک مدیر مرتبط با حوزه سوخت در هرمزگان
تداوم ناپایداری امروز در هرمزگان؛ بازگشت آرامش جوی و دریایی از فردا
یک شرکت صوری پشت قاچاق ۴۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی
تشکیل پرونده قضایی برای مسئولان و برگزار کنندگان دو ماراتن کیش
فولاد هرمزگان برنده دربی هرمزگانی ها در لیگ برتر فوتسال
املاکی متواری در شیراز به دام افتاد
قاچاق ۴۰ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی توسط چند شرکت صوری کشف شد
موج مرگبار آنفلوانزا در هرمزگان
ثبت دومین فوت قطعی ناشی از بیماری آنفلوانزا در هرمزگان
تعطیلی مهدکودک‌ها و غیرحضوری شدن مدارس هرمزگان تا ۱۶ آذر
 زن مسلمان الگوی کامل انسانیت است 