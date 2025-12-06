می‌گویند آن روز صبح، پیامبر صل الله علیه و آله و سلم آرام‌تر از همیشه از خانه بیرون آمد؛ انگار اندوهی پنهان در نگاهش موج می‌زد. اصحاب هنوز پرسشی نپرسیده بودند که فرمود: «جبرئیل دوباره آمد… و باز هم درباره همسایه سفارش کرد؛ آن‌قدر که گمان بردم همسایه در ارث شریک خواهد شد.»حرف کوتاه بود و تکان‌دهنده؛ مثل نسیمی که یکباره درِ خانه آدم را باز می‌کند و چیزی را که همیشه جلوی چشم بوده تازه نشان می‌دهد.

زنِ نمازخوان و صدای دیواربه‌دیوار

در کتاب‌های کهن شیعه حکایتی آمده: زنی بود بسیار اهل نماز؛ رکعت‌ها زیاد، سجده‌ها طولانی. اما خانه‌اش که می‌رسیدی، زبانش مثل سیلی پنهان، همسایه را زخمی می‌کرد. شکایت بالا گرفت و خبر به رسول خدا صل الله علیه و اله و سلم رسید. فرمود: «هیچ خیری در او نیست؛ این عبادت از درِ خانه‌اش که بیرون می‌رود جان ندارد.»جمله کوتاه پیامبر شبیه قفل بود بر درِ فهم ما: اگر همسایه از دستت در امان نباشد، عبادتت ریشه نگرفته است.