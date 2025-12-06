باشگاه خبرنگاران جوان - عیسی منصوری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان با تأکید بر لزوم هماهنگی میان همه ارکان اقتصادی کشور اظهار کرد: بهبود وضعیت اقتصاد تنها با نقش‌آفرینی فعال تمامی بخش‌ها ممکن است و امروز فرصتی فراهم شده تا میدان بیشتری برای فعالیت و اثرگذاری بخش خصوصی ایجاد شود.

وی با اشاره به برنامه‌های اتاق بازرگانی در استان‌ها افزود: لرستان سومین استانی است که ظرفیت‌های آن مورد بررسی قرار گرفته و امید می‌رود با همراهی مدیران و فعالان اقتصادی، دستاورد‌های قابل توجهی حاصل شود.

منصوری گفت: رویکرد اصلی اتاق، دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر با محور‌های تولید ثروت، کاهش فقر، توسعه اشتغال و رعایت الزامات محیط‌زیستی است.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران چهار محور اصلی فعالیت اتاق را «توسعه بخش خصوصی»، «بهبود فضای کسب‌وکار»، «توانمندسازی بنگاه‌ها» و «تقویت پیوند صنعت و دانشگاه همراه با توسعه زیرساخت‌ها» عنوان کرد و افزود: این محور‌ها مبنای اقدامات اتاق در استان‌ها قرار گرفته است.

وی با اشاره به اجرای طرح ملی سنجش شاخص‌های فضای کسب‌وکار اظهار داشت: در ادامه این طرح و با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، پلتفرمی دیجیتال طراحی شده که امکان رصد دقیق چالش‌ها و برنامه‌ریزی برای اصلاح آنها را فراهم می‌کند؛ اقدامی که به بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی کمک خواهد کرد.

منصوری همچنین از راه‌اندازی «مرکز ملی مهارت» در اتاق بازرگانی با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این مرکز، هماهنگ‌سازی عرضه نیروی کار ماهر با نیاز‌های واقعی صنعت است.

به گفته وی، پلتفرمی نیز برای ارائه آموزش‌های مبتنی بر نیاز بنگاه‌ها طراحی شده و از مشارکت فعال استان‌ها در این روند استقبال می‌شود.

