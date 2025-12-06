نماینده مجلس اخیرا مطالبه‌ای در مورد پرونده پیچیده نگین غرب که در ادوار مختلف قوه قضاییه به نتیجه نهایی نرسیده و طی سه سال گذشته روند پیشرفت اجرای حکمش با سرعت طی می‌شود، مطرح کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر حسین ثابتی، نماینده مجلس شورای اسلامی با انتشار پستی خطاب به معاون اول قوه قضاییه اظهاراتی درباره پرونده کثیرالشاکی ‎نگین غرب مطرح کرده است. ورود نمایندگان مجلس به مشکلات واقعی مردم و پیگیری مسائل با احترام به اصل استقلال قوه قضاییه و عدم مداخله در امور قضایی و به‌دور از انگیزه‌های سیاسی کاری و جناحی، امری پسندیده و در راستای وظایف حقیقی نمایندگان قابل تقدیر است. موضوعی که در تعامل با دستگاه‌های ذیربط می‌تواند بسیاری از گرفتاری‌های مردم را رفع کند. 

مرکز رسانه قوه قضاییه برای تنویر افکار عمومی، سیری از روند رسیدگی به پرونده پیچیده نگین غرب در دستگاه قضایی و آخرین اقدامات انجام شده در این زمینه را مورد بازخوانی قرار می‌دهد.

پرونده مربوط به نگین غرب در سال ۱۳۸۱ تشکیل شده و در سال ۱۳۸۹ حکم آن صادر شده است، یکی از محکومیت‌های این پرونده ضبط اموال کلاهبردارانی بوده که در این پرونده نقش داشتند. ضبط اموال با وجود ۱۵ هزار و ۸۵۰ نفر شاکی کار ساده و آسانی نبود، اما دستگاه قضا برای حفظ حقوق شهروندان و استیفای حقوق بیت‌المال، از همان بدو تشکیل پرونده قاطعانه، جدی و بدون اغماض رسیدگی به این پرونده مهم را در دستورکار قرار داد. نکته مهم اینکه دادگستری استان تهران در راستای حل مشکلات این پرونده در پنج ماه گذشته بیش از ۱۰ جلسه برگزار کرده است.

رسیدگی به پرونده نگین غرب و مروارید غرب در دستگاه قضا

پرونده نگین غرب و مروارید غرب به موجب ابلاغ ویژه مرحوم آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت دستگاه قضایی، مورد رسیدگی قرار گرفت. 

در آن زمان بازپرس ویژه و قاضی ویژه‌ای را در پرونده گذاشتند و در نهایت رسیدگی ویژه به عهده شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار گرفت و پرونده تحت اشراف این شعبه قرار داده شد که پس از صدور حکم قطعی و ضبط کلیه اموال و املاک محکومین، جهت پرداخت مطالبات، اجرای حکم هم به صورت خاص به همین شعبه تفویض شد.

در سال‌های اخیر و در دوره تحول و تعالی در دستگاه قضایی، پرونده قدیمی نگین غرب با جدیت بسیار بیشتری پیگیری شده است. 

تشکیل جلسه «کارگروه پرونده‌های کثیرالشاکی» با حضور معاون اول قوه قضاییه

اما برای رسیدگی به این پرونده مهم که تعداد زیادی از شهروندان را به خود درگیر کرده است از سه سال پیش تلاش گسترده‌ای در دستگاه قضا صورت گرفته و اخیرا در روز ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴ جلسه «کارگروه پرونده‌های کثیرالشاکی» با حضور معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس کل دادگستری و دادستان تهران و سایر قضات رسیدگی کننده به پرونده تشکیل و مقرر شد ظرف یک ماه در مورد پرداخت مطالبات وجوه مالباختگان از محل اموال در اختیار دادگاه اقدام و نتیجه اعلام شود.

قبل از تشکیل این جلسه نیز و در اجرای سیاست‌های ابلاغی سند تحول و تعالی قوه قضاییه و در راستای تحقق راهکار شماره ۵ این سند مبنی بر تشکیل هیئت‌های مشورتی تخصصی برای بررسی پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی، در ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۴، نشستی با حضور رئیس کل دادگستری تهران، هیئت قضایی از شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، مدیران ارشد شهرداری تهران و سایر نهاد‌های ذیربط به منظور بررسی و پیگیری آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط پرونده نگین غرب و همچنین تصمیم‌گیری در خصوص نحوه بازپرداخت وجوه مالباختگان و رفع موانع ثبتی و اداری ۴۰۲۸ واحد مسکونی که در قالب ۱۷ پروژه در استان‌های تهران و البرز قراردارند، تشکیل شد. همچنین این هیات در تاریخ ۲۹ آبان نیز در جلسه دیگری آخرین وضعیت پرونده را مرور دستورات لازم برای اجرای مصوبات قبلی صادر شد.

در این جلسات، ضمن تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در صیانت از حقوق مالباختگان، تصمیمات لازم برای تسریع پرداخت‌ها و رفع تعارض‌ها در پرونده‌های مرتبط با متهم اصلی و شریک وی از جمله ۹ پروژه در استان تهران و ۸ پروژه در استان البرز که مجموعا ۴۰۲۸ واحد مسکونی را در قالب ۱۷ پروژه در این پرونده شامل می‌شوند اتخاذ شد.

اقدام جدی قوه قضاییه برای حل مشکل پرونده ۲۳ ساله

در یک سال و نیم اخیر برای تعداد سه پروژه در قالب ۱۷۰۰ واحد مسکونی پایان کار صادر شده و برای ۹ پروژه، ۱۳۱۵ فقره سند مالکیت اخذ شده و در حال انتقال به مشترکین پروژه است که از مجموع این اسناد تعداد ۹۶۵ فقره مربوط به پروژه مروارید غرب بوده و تعداد ۲۷۸ نفر در جریان این پروژه به عنوان عضو مازاد شناسایی شدند و دادگاه بر مبنای میانگین تورم اعلامیه بانک مرکزی اقدام به تسویه حساب نقدی با آنها کرده است و موضوع در حال پیگیری است.

همچنین در این پرونده از ۱۵ هزار و ۸۵۰ نفری که شاکی بودند، تکلیف حدود ۱۵ هزار نفر مشخص شده است و فقط پرونده ۸۵۰ نفر برای تعیین تکلیف در حال رسیدگی است. 

در مورد ۸۵۰ شاکی باقی مانده هم محکوم‌علیه به دادسرا دعوت و مقرر شده است از اموال شخصی خود برای پرداخت مطالبات سایر شکات اقدام کند که تاکنون از بیش از ۱۰۰ نفر از ۸۵۰ نفر باقی مانده رضایت گرفته است و این افراد با حضور در مرجع قضایی اعلام رضایت کرده‌اند.

همچنین برای دسترسی به گروهی از مالباختگان که تاکنون امکان تماس یا شناسایی آنها فراهم نشده، ضمن ارائه راهکار‌های اجرایی قانونی مقرر شد تا دستگاه قضایی با همکاری سازمان ثبت احوال، سامانه ثنا، پلیس آگاهی و سایر مراجع ذیربط، اقدامات لازم برای شناسایی دقیق این افراد و پرداخت مطالبات آنها را پیگیری کند.

فرآیند صدور پایان‌کار و انتقال اسناد رسمی به نام خریداران در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود

در جلسات اخیر تشکیل شده بر تودیع وثایق لازم، نسبت به تأمین حقوق افراد باقیمانده از طریق املاک شناسایی شده توسط محکومان پرونده تاکید و مقرر شد تا در ارتباط با برخی پروژه‌های ساختمانی و تعاونی‌های مسکن که در استان‌های تهران و البرز با مشکلات ثبتی، شهرداری یا انتقال مالکیت مواجه بوده‌اند، با هماهنگی شهرداری، اداره کل ثبت اسناد و مراجع قضایی ذیربط، فرآیند صدور پایان‌کار و انتقال اسناد رسمی به نام خریداران در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

دو معاون رئیس کل دادگستری استان تهران به طور مستمر پرونده را پیگیری می‌کنند

حسب پیگیری انجام شده رئیس کل دادگستری تهران به صورت هفتگی گزارش اقدامات انجام شده را از اجرای احکام دریافت می‌کند و دو نفر از معاونان رئیس کل به طور مستمر این پرونده را پیگیری می‌کنند. 

تجمعات رخ داده توسط مالباختگان پرونده نگین غرب برگزار نشده است

همچنین تجمعات رخ داده که امیرحسین ثابتی نماینده مجلس به آن اشاره کرده است، توسط مالباختگان پرونده برگزار نشده است و افرادی که اقدام به تجمع کرده‌اند، معترضان شرکت‌های تعاونی هستند که اراضی را از محکوم علیه و یا افراد دیگری خریدارای و اقدام به تاسیس تعاونی کرده‌اند و در این فرآیند اعضای تعاونی به مشکل برخورده‌اند.

درخصوص تجمعات برخی اعضای تعاونی‌های مسکن که در منطقه ۲۲ مبادرت به خرید زمین از افراد مرتبط با نگین غرب کرده‌اند، با وجود اینکه اکثریت قاطع این افراد از شکات پرونده اصلی پرونده فروغی نیستند و جداگانه شکایت مستقلی مطرح نکرده‌اند، اما قوه قضاییه برای رفع مشکلات آنها پیگیری‌های زیادی انجام داده و رئیس کل دادگستری استان تهران شخصا به این موضوع ورود کرده و جلساتی با برخی مسئولان از جمله شهرداری تشکیل داده و مسائل این قبیل افراد نیز به طور جدی در دست پیگیری است. 

تشکیل پرونده قضایی جدید

در مورد موضوع تجمعات رخ داده پرونده قضایی جداگانه تشکیل شده است که ارتباطی به پرونده نگین غرب ندارد و در مورد مازاد فروشی توسط برخی مدیران تعاونی‌ها و یا مشکلات اجرایی مانند تراکم ساخت و ساز است.

شایان ذکر است پیگیری موضوع پرونده فروغی و نگین غرب و تعاونی‌های منطقه ۲۲ مدت‌های زیادی است به طور جدی در دستور کار مسئولان قضایی در سطوح مختلف قرار دارد و رئیس قوه قضاییه نیز چندین دستور صریح مبنی تسریع در احقاق حق مالباختگان صادر کرده است.

با اقدامات قضایی انجام شده پرونده اصلی نگین غرب در چندماه آینده مختومه می‌شود.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

جزئیات کامل تکالیف و مشمولان سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی
معاون اول قوه قضاییه:
تلاش و دغدغه دستگاه قضایی تحقق عدالت است
برگزاری جشنواره شفافیت و سلامت اداری/ عملکرد ۲۵۴ دستگاه از سه قوه کشور بررسی شد
ناشناس
ناشناس
۰۵:۳۹ ۱۶ آذر ۱۴۰۴
این نماینده زیاد حرف میزنه
۱
۱
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۰۱:۵۳ ۱۶ آذر ۱۴۰۴
بهتر بود از قوه قضاییه میپرسید بعدا مطرح میکرد ناشایع نشود
۰
۰
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۰۱:۵۰ ۱۶ آذر ۱۴۰۴
سهام عدالت ملت را برای فوتبالیستها خرج نکنید
۰
۱
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۰۱:۴۵ ۱۶ آذر ۱۴۰۴
بعضی نماینده دنبال سوژه میگردند تا برسی نشده زودتر پشت تریبون قرار بگیرند زود مطرح بکنند عواقب چنین کار هم درنظر نمی گیرند
۰
۰
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۲۲:۳۲ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
به کلاهبرداری از ملت در سهام عدالت پایان بدید، سود سهام عدالت ۴۰۳ هنوز بعد از ۹ ماه از سال واریز نشده. اون واریز قبلی سود تاخیری سال ۴۰۲ بود که با ۱۸ ماه تاخیر به مردم داده شد با هزار منت و کسری... مال ملت رو درست و دقیق به ملت برگردونید، دزدی برای هیچ احد الناسی عاقبت نداشته ای دولت درس‌خوانده
۰
۷
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۲۲:۱۶ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
پزشکیان یه وزیر اقتصاد خوب بذار اینم که مثل همتی شد. دلار ۱۲۰
۲
۶
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۲۲:۰۵ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
حرف حق میزنه
۳
۴
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۲۱:۵۶ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
درود بر شرفت جناب
۵
۳
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۲۱:۴۹ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
اگر قراره قیمت دلار همینطور بی حساب و کتاب و ساعتی افزایش داشته باشه وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشه و در صورت عدم کنترل قیمت دلار استیضاح یا برکنار شه تا فرد کارامدی جایگزین بشه
۲
۱۳
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۰۰:۰۱ ۱۶ آذر ۱۴۰۴
تاحالا کدام مسولی پاسخگو بوده
ناشناس
ناشناس
۲۱:۴۷ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
افرادی که به ثابتی میپرید یک ایراد منطقی درست حسابی از عملکردش نمیتونید بگیرید و فقط به هوچی گری و تمسخر پناه بردید. ثابتی تو دست گذاشتن روی مسائل مهم که نتیجه های مهم دربر خواهند داشت بهترین نماینده هست مردم و بقیه نمایندگان باید از این تفکر حمایت کنن
۴
۱۱
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۲۱:۲۲ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
باتشکر از آقای ثابتی موفق باشید.
۶
۱۴
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۱۹:۴۳ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
این بقول شما نماینده دغدغه مشکلات مردم نداشته و ندارد و نخواهد داشت.. به پایان عمر بی خیر و برکت شأن در مجلس نزدیک می شوند و برای یک رای دست و پا میزنند
۱۰
۸
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۲۱:۵۶ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
رتبه دوم ورودی مجلسه بعد توی نادان میگی بقول شما نماینده؟! تو به کسی رای ندادی تقصیر نماینده مجلس چیه؟
ناشناس
ناشناس
۲۳:۰۱ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
خوبی امیرحسین ثابتی خوبی که داره دست افراد دزدان دانه درشت را داره رو می‌کنه اگر جرات کنه دست اختلاسگران آقا زاده ها را هم رو کنه عالی میشه
ناشناس
ناشناس
۱۹:۲۶ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
این چه وضعیتیه
قیمت ها هر لحظه میره بالا و یکی نیست جلوشو بگیره
هر روز گرونی آخه
دل کسی به حال مردم چرا نمیسوزه
۰
۱۶
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۱۸:۲۵ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
خوب این بنده خدا ثابتی درست گفته. یعنی 23 سال دیگه هم میخاید بزارید روش؟
۵
۱۲
پاسخ دادن
ناشناس
ناشناس
۱۸:۰۲ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
چرا دلار و طلا و بورس رو رها کردید بی رویه داره میره بالا، چه خبره، فک کنم بالایی ها خودشون خوب کاسبی دارن میکنن، مردم رو رها کردید هر چقدر دوس دارن از این سفر بی نسیب نمونن، من که دیگه مشکوک شدم، هر خبری هست که داره همه چیز بی رویه میره بالا، خدا بهم رحم کنه، آینده خوبی در انتظار مون نیست
۰
۱۳
پاسخ دادن
۱۲
