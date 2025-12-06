باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در همایش ملی ملخ صحرایی، تهدید زیستی فرامرزی، پاسخ ملی گفت: با همکاری دستگاههای داخلی از جمله وزارت کشور، ستاد بحران، سازمان برنامه و سایر نهادهای ذیربط، هماهنگی لازم انجام شده و اقدامات پیشگیرانه در حاشیه جنوبی کشور در حال اجراست.
وی با بیان اینکه احتمال ۶۰ درصدی هجوم ملخ صحرایی به ایران وجود دارد، افزود: همکاریهای بینالمللی ما با سازمانهایی مانند فائو تقویت شده تا از تجربیات جهانی برای پیشگیری و مبارزه با این آفت بهرهمند شویم.
نوری قزلجه با تاکید بر اهمیت سلامت مواد غذایی برای مصرف داخلی و صادرات بیان کرد:سلامت غذایی برای ما حیاتی است و نباید هیچگاه مورد غفلت قرار گیرد، از این رو اقدامات انجام شده در حوزه کاهش و حذف سموم کشاورزی در کشور نشاندهنده تعهد ما به بالاترین استانداردهای جهانی است.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: کشاورزان با اطمینان میتوانند حتی از سموم گرانقیمت استفاده کنند، چرا که اثربخشی آنها تضمین شده و آثار منفی برای مصرفکننده به حداقل رسیده است.
وی بر آموزش و ترویج مصرف درست و به موقع سموم تاکید کرد و گفت: کشاورزان باید بدانند چه سمومی را در چه زمان و با چه مقدار استفاده کنند.
وزیر جهاد با اشاره بر استفاده از روشهای غیرشیمیایی و بیولوژیکی در کنترل آفات بیان کرد: در صورت نیاز به سموم شیمیایی، تنها استانداردترین و سازگارترین نمونهها باید مورد استفاده قرار میگیرد.
نوری قزلجه درباره همکاری با سازمانهای بینالمللی گفت: مشی ما در این دولت بر همکاری شفاف و مسئولانه با همه سازمانهای بینالمللی داریم و این همکاریها به ما امکان میدهد دانش و تجربه خود را به دیگر کشورها منتقل کنیم و همزمان از تجربیات جهانی بهرهمند شویم.
وی با بیان اینکه امنیت غذایی یک موضوع جهانی است، گفت: همکاری بینالمللی در این زمینه حیاتی است، لذا با وجود چالشها و تلاطمهای مختلف، تولید بخش کشاورزی کشور توانسته رونق خود را حفظ کند و بازارها از نظر تامین مواد غذایی مشکلی ندارند.