وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به احتمال ۶۰ درصدی هجوم ملخ صحرایی به ایران، همکاری‌های بین‌المللی ما با سازمان‌هایی مانند فائو تقویت شده است.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در همایش ملی ملخ صحرایی، تهدید زیستی فرامرزی، پاسخ ملی گفت: با همکاری دستگاه‌های داخلی از جمله وزارت کشور، ستاد بحران، سازمان برنامه و سایر نهادهای ذی‌ربط، هماهنگی لازم انجام شده و اقدامات پیشگیرانه در حاشیه جنوبی کشور در حال اجراست.

وی با بیان اینکه احتمال ۶۰ درصدی هجوم ملخ صحرایی به ایران وجود دارد، افزود: همکاری‌های بین‌المللی ما با سازمان‌هایی مانند فائو تقویت شده تا از تجربیات جهانی برای پیشگیری و مبارزه با این آفت بهره‌مند شویم.

نوری قزلجه با تاکید بر اهمیت سلامت مواد غذایی برای مصرف داخلی و صادرات بیان کرد:سلامت غذایی برای ما حیاتی است و نباید هیچگاه مورد غفلت قرار گیرد، از این رو اقدامات انجام شده در حوزه کاهش و حذف سموم کشاورزی در کشور نشان‌دهنده تعهد ما به بالاترین استانداردهای جهانی است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: کشاورزان با اطمینان می‌توانند حتی از سموم گران‌قیمت استفاده کنند، چرا که اثربخشی آنها تضمین شده و آثار منفی برای مصرف‌کننده به حداقل رسیده است.

وی بر آموزش و ترویج مصرف درست و به موقع سموم تاکید کرد و گفت: کشاورزان باید بدانند چه سمومی را در چه زمان و با چه مقدار استفاده کنند.

وزیر جهاد با اشاره بر استفاده از روش‌های غیرشیمیایی و بیولوژیکی در کنترل آفات بیان کرد: در صورت نیاز به سموم شیمیایی، تنها استانداردترین و سازگارترین نمونه‌ها باید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نوری قزلجه درباره همکاری با سازمان‌های بین‌المللی گفت: مشی ما در این دولت بر همکاری شفاف و مسئولانه با همه سازمان‌های بین‌المللی داریم و این همکاری‌ها به ما امکان می‌دهد دانش و تجربه خود را به دیگر کشورها منتقل کنیم و همزمان از تجربیات جهانی بهره‌مند شویم.

وی با بیان اینکه امنیت غذایی یک موضوع جهانی است، گفت: همکاری بین‌المللی در این زمینه حیاتی است، لذا با وجود چالش‌ها و تلاطم‌های مختلف، تولید بخش کشاورزی کشور توانسته رونق خود را حفظ کند و بازارها از نظر تامین مواد غذایی مشکلی ندارند.

