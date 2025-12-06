مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: برای نخستین بار مجوز تولید پودر پروتئینی لبنی پایه شیرخشک نوزاد در فارس صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود باصری این مجوز برای محصولاتی راهبردی که نقش مهمی در کاهش واردات شیرخشک نوزاد، توسعه صنایع غذایی و دارویی و افزایش ارزآوری کشور خواهند داشت، اظهار کرد: مجوز مذکور شامل تولید پودر‌های پروتئینی پیشرفته نظیر DW۹۰ پایه شیرخشک نوزاد و همچنین پودر WPC مورد استفاده در صنایع دارویی و مکمل‌های پروتئینی و پایه اصلی تولید “پروتئین وی” است؛ محصولاتی که بخش عمده‌ای از آنها تاکنون از خارج وارد می‌شده است.

او با اشاره به اینکه DW۹۰ حلقه گمشده تولید شیرخشک نوزاد در کشور است که حدود ۶۰ درصد فرمول شیرخشک نوزاد را تشکیل می‌دهد و تاکنون وابستگی وارداتی بالایی داشته است، افزود: تولید داخلی DW۹۰ در پگاه فارس می‌تواند وابستگی کشور به واردات شیرخشک نوزاد، " به‌ویژه از هلند" را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.

این مقام مسئول با بیان اینکه تولید پودر‌های پروتئینی لبنی، ضریب تبدیل بالایی دارد سبب کاهش چشمگیر ضایعات شیر خام می‌شود، بیان کرد: این پودر‌ها دارای ارزش افزوده بالا و قابلیت صادرات است و نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و ارزآوری صنایع لبنی دارد.

باصری با اشاره به اینکه پروژه مذکور در مکاتبات اخیر با وزارت جهاد کشاورزی، به‌عنوان مگا پروژه معرفی شده تا امکان تأمین تسهیلات مورد نیاز فراهم شود، اظهار کرد: به منظور راه اندازی این طرح ۱.۷ همت سرمایه‌گذاری مورد نیاز است و سوله‌های مربوطه با هزینه شخصی احداث شده و برای راه‌اندازی کامل خط تولید، تهیه ماشین‌آلات نیازمند تامین اعتبار است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در حال حاضر، شرکت‌های مانی‌ماس و پگاه فارس مجموعاً ظرفیت تولید ۱۶ هزار تن شیرخشک و جذب ۱۹۰ هزار تن ماده خام را در اختیار دارندو با اجرای کامل این پروژه، ظرفیت تولید محصولات استراتژیک پروتئینی در کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافته و ایران یک گام به خودکفایی در شیرخشک نوزاد نزدیک‌تر خواهد شد.

منبع: سازمان جهاد کشورزی فارس

