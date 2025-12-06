سرپرست معاونت طرح و توسعه امورفنی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران از تحقق برنامه سازمان میادین مبنی بر ساخت ۱۵ بازار جدید میوه و تره‌بار محله‌ای در تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد محبی با اشاره به اجرای تعهدات سازمان مبنی بر ساخت و بهره‌برداری از ۱۵ بازار جدید در محله‌های شهر تهران گفت: طبق برنامه‌ریز‌های انجام شده تعهد سازمان در سال ۱۴۰۴ ساخت ۱۵ بازار میوه و تره‌بار جدید بود که خوشبختانه امسال توانستیم بسیار زودتر از موعد مقرر به تعهدات خود عمل کنیم.

وی افزود: با توجه به ۶ بازار افتتاح شده در آبان ماه قرار است تا انتهای آذر ۵ بازار شهید صالحی، بهاره، ملک‌آباد، قشقایی و شهید شجایی افتتاح می‌شود. همچنین تا انتهای سال نیز ۴ بازار آذربایجان واقع در منطقه ۱۱، دلگشاه واقعه در منطقه ۱۴، اوین واقع در منطقه یک و عقیق واقع در منطقه ۱۷ به بهره‌برداری می‌رسد.

سرپرست معاونت طرح و توسعه امورفنی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: این در حالی است که امسال ۳ بازار میوه و تره‌بار قدیمی فدک، بهاره و ملک‌آباد نیز به طور کامل تخریب و نوسازی شده است.

وی بیان کرد: با افتتاح ۱۵ بازار جدید ۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع به فضا‌های خدماتی سازمان میادین افزوده می‌شود.

محبی با اشاره به بازار‌های تخریب و نوسازی‌شده میوه و تره‌بار یادآور شد: با توجه به اینکه در تخریب و نوسازی بازار‌های قدیمی مساحت این مجموعه‌ها بزرگتر می‌شود بر همین اساس با بهره‌برداری بازار‌های تخریب و نوسازی شده ۳۵۰۰ متر مربع به فضای خدماتی سازمان میادین میوه و تره‌بار افزوده شده است.

وی با بیان اینکه بیشتر بازار‌های ساخته شده در محله‌های جنوبی شهر تهران بوده است، تاکید کرد: عمده این بازار‌ها در مناطقی مانند ۱۷، ۱۸ و ۲۰ بوده است البته بازار‌های نیز در محله‌های مرکزی و حتی شمالی شهر تهران نیز امسال به بهره‌برداری رسیده است.

به گفته سرپرست معاونت طرح و توسعه امورفنی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، عمده بازار‌های ساخته شده در سال ۱۴۰۴ در محله‌هایی که فاقد بازار میوه و تره‌بار بوده‌اند؛ به بهره برداری رسیده است.

منبع: روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران

