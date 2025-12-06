باشکاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی روز شنبه در مراسم بزرگداشت هفته زن و تکریم مقام مادر و بانوان، افزود: بانوان معمولاً در تمامی عرصههای سیاسی در اقلیت هستند، اما باید بدانیم که موضوع زنان تشریفاتی نیست و زنان نه بخشی از مشکل که راه حل آن هستند.
وی اظهار کرد: با تکه تکه کردن مسائل نمیتوانیم به راه حل برسیم، نگاه زنان نگاهی جزیی نگر است برای همین نکات به مسایل با دقت بیشتری میپردازد.
مهاجرانی گفت: در موضوعات محیط زیست و زنان حرفهای زیادی گفته میشود، اما در مجموع به جایی نمیرسیم، دنیا این مسیر را با سعی و خطا طی کرد ندارد و به اینجا رسیدم که مطالبه گری حق شهروند و پاسخگویی وظیفه مسِولان است.
وی اظهار کرد: دولت چهاردهم در ابن راستا اقدامات خوبی انجام داده است، هر زمان در سیاست گذاری نگاه زنانه به عنوان جنسیت نه یک صفت دیده میشود، موفقیت با ما همراه شده است.
نوع نگاه مدیریتی به نقش و جایگاه زنان باید تغییر کند
مهاجرانی گفت: دروس محیط زیست را در کتب مدارس آمده، اما در پایهای است که به اندازه کافی کشش زمانی برای آن نیست. زنان در عرصهای که کاملا زنانه است حضور کمتری دارند و باید جنس زنانه و سیاستگذاری را با هم داشته باشیم که متاسفانه به زنان توجه نمیشود.
وی افزود: من به عنوان کسی که در آموزشوپرورش کار کردهام تأکید میکنم که دغدغه وجود دارد و محتوا هم تا حدی در کتابها دیده میشود، اما نخ تسبیحی که اینها را به هم پیوند دهد وجود ندارد، چراکه زنان در عرصههایی که ماهیتاً به خودشان نزدیک است، حضور اندکی دارند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: بنابراین، محیط زیست، زنان و سیاستگذاری سه ضلع یک مثلث هستند و باید با هم درک شوند. نمیتوانیم یک هفته از زنان تجلیل کنیم، یا تنها هنگام آتشسوزی به یاد محیط زیست بیفتیم، و در بقیه زمانها آنها را کنار بگذاریم و فقط وقتی لازم شد دوباره سراغشان برویم.
به گفته وی، این نگاه به زنان که هر وقت لازم بود آنها را به میدان میآوریم، باید تغییر کند.
وی اظهار کرد: اگر هنوز مشکل پسماند در کشور وجود دارد، چون درک نکردیم که این مسأله یک موضوع اجتماعی است و باید برای حل آن زنان و مردان کنار هم باشند و امیدوارم آنچه که حق زنان است محقق شود.
وی گفت: مگر میشود بگوییم ۶٠ درصد دانشجویان را زنان تشکیل میدهند، اما روسای همه دانشگاهها مرد باشند که لازم است سیاستگذار به این موضوع دقت کرده و پاسخ دهد.
سخنگوی دولت افزود: اگر میخواهیم موضوع زنان و محیط زیست را حل کنیم باید نقش زنان را به رسمیت بشناسیم زنان باید در همه مقدرات و سیاستگذاریها حضور داشته باشند.
وی گفت: نمیشود جایگاه زن را فقط به زن زیبای زاینده زندگی کوتاه کرد، زن باید آینده و امید را بسازد باید به زنان فرصت داد تا سیستمهای مدیریتی خود را تقویت کنند و معاونت رئیس جمهور در امور زنان این بخش را دنبال میکند.
نمیشود مردان بنشینند و درباره موضوعات اجتماعی به تنهایی تصمیم بگیرند
سخنگوی دولت تصریح کرد: خانم دکتر ایرجزاد به عنوان یکی از بزرگان علمی ایران میگفتند که با زنان شبیه گلدان رفتار میشود، وقتی که تیمی علمی از کشورهای خارجی به ایران میآید میگویند که ببینید ما دکترای فیزیک بانو داریم که توانسته در بهترین دانشگاه فنی ایران به عنوان استاد تمام فعال باشد.
به گفته وی، اگر به دنبال حل موضوعات هستیم باید بپذیریم که سیاستگذاری باید ترکیبی از نگاه زنانه و مردانه باشد.
مهاجرانی اظهار کرد: موضوعات اجتماعی متشکل از موضوعات زنان و مردان است و نمیشود مردان بنشینند و برای چنین موضوعاتی تصمیم بگیرند و بعد بگوییم حالا زنان مهم هستند.
وی تصریح کرد: زنان جزئی از سیاستگذاری هستند و این موضوعی است که معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به خوبی در حال پیگیری آن هستند.
باید تلاش کنیم تا مسئله زنان به مطالبه ملی تبدیل شود
سخنگوی دولت با اشاره به حضور ۴ زن در کابینه دولت، اظهار کرد: این زنان، زنانه پشت هم ایستادهاند و در کابینه وزیر زن داریم که حتما در مسیر خود با چالشهای زیادی مواجه است، چون این مسیر مردانه شده است، معاون رئیس جمهور در امور زنان هم با جدیت خواستههای زنان را مطالبه میکند و خانم انصاری نیز با قدرت چالشهای محیط زیست را دنبال میکند تا رفع شوند.
وی تاکید کرد: وقتی حال جامعه خوب است که حال زنان آن جامعه خوب باشد و لذا موضوع زنان، موضوع تمام جامعه است و همه باید تلاش کنیم مسأله زنان به مطالبه ملی تبدیل شود و بر مستندهای رکین سیاست گذاری تکیه بزنند.
مهاجرانی افزود: حتما طی مسیر مردانهای که ساخته شده کار دشواری است ولی بدانید که همه زنان ایران پشت سر زنانی هستند که کار اجرایی میکنند.
به گفته وی، از نگاه مادرانه خانم دکتر انصاری که واقعاً نگاه مادرانه به محیط زیست دارند، تشکر ویژه میکنم و همینطور از نگاه خواهرانه خانم دکتر بهروز آذر به موضوع زنان تشکر میکنم.
وی تاکید کرد: همه با هم باید تلاش کنیم تا مسئله زنان به عنوان یک مطالبه ملی تبدیل شود و کمک کنیم که دختران با ظرفیت و با قابلیت ما بر مسندهای سیاست گذاری تکیه بزنند و آینده را بهتر از آن چیزی بسازند که ما ساختیم.
مطالبهگری حق شهروند و پاسخگویی وظیفه مسئول است
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به اینکه داستان «فیل در اتاق تاریک» بهترین نمونه برای بیان خطای نگاه جزئی در سیاستگذاری است، گفت: هنگامی که سیاستگذار بهجای دیدن کل، تنها بخشی از مسئله را لمس میکند، درست مانند کسی است که در تاریکی دستش را روی پای فیل میگذارد و آن را «ستون» میبیند، یا دم فیل را لمس میکند و «طناب» تصور میکند، یا با لمس گوش فیل آن را «بادبزن» میپندارد.
به گفته وی، مشکل ما نیز در سیاستگذاری چه در حوزه محیط زیست و چه در حوزه زنان، این است که شمعِ «نگاه کلنگر» در دست نداریم، همین نداشتن نگاه کلان باعث میشود در گفتار حرفهای پراکنده بزنیم، اما در هنگام اجرا دچار اختلال و ناهماهنگی شویم.
وی اظهار کرد: دنیا این مسیر را با آزمون وخطا طی کرده و به این نتیجه رسیده که مطالبهگری حق شهروند و پاسخگویی وظیفه مسئول است. در این میان، هم تابآوری لازم است، هم اصول مطالبهگری، هم وجود نهادهای واسط. خوشبختانه در دولت چهاردهم، کارگروه ملی پسماند اقدامات خوبی انجام داده و اینها مکمل نگاه کلنگر هستند.
مهاجرانی افزود: اگر امروز میبینیم که موضوعی مانند استفاده از rdf بهعنوان سوخت، هم در کارگروه و هم در شورای عالی اقتصاد تصویب میشود و وارد چرخه اجرا میگردد، ناشی از شکلگیری همین نگاه کلنگر است.
وی تصریح کرد: البته باید پذیرفت که جهان بهای سنگینی برای رسیدن به این شناخت پرداخته، اما ما معمولاً ترجیح میدهیم خودمان بیازماییم آنچه را که نباید آزمود—در حالی که بارها گفتهایم «آزموده را آزمودن خطاست» و باز آن را تکرار میکنیم.
منبع: ایرنا