باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت الاسلام ابراهیم کلانتری تولیت آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام در جمع طلاب استان فارس اظهار کرد: مقابله اصلی بین تمدن لیبرالیستی غرب و تمدن نوین اسلامی، به خاطر مسائل هستهای یا موشکی نیست. جنگ غرب با جمهوری اسلامی، به خاطر بسط تمدن نوین اسلامی میباشد که پرچمدار آن ایران است.
او با اشاره به تاریخ تشیع اظهار کرد: رسیدن به جایگاه کنونی که بتوان پرچم ولایت را با افتخار برافراشت، حاصل گذر از مسیری دشوار و خونین در طول تاریخ میباشد که تشیّع از آن عبور کرده است.
تولیت حرم شاهچراغ (ع) با اشاره به موقعیت کنونی که شیعه در آن قرار دارد ادامه داد: موقعیتی که الان در آن قرار داریم و اینکه بتوانیم با خیال آسوده در مدرسه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در کمال امنیت دور هم جمع شویم و پیاممان را به نام اهلبیت عصمت و طهارت به کل دنیا منعکس کنیم که همان اهتزاز پرچم ولایت اهلبیت علیهم السلام، در دنیا است حاصل فداکاری عالمان دین در طول تاریخ تشیّع است که ثمره آن در انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ توسط بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی؛ حضرت امام خمینی (ره) به سرانجام نشست.
او با اشاره به ایثار، شهادت و مجاهدتهای شیعیان در طول تاریخ، بیان کرد: در سیر تاریخی طی شده تا رسیدن به مقطع زمانی کنونی، یک مسیر پر فراز و نشیب و سخت همراه با خون هزاران نفر از محبان اهلبیت علیهم السلام که به ناحق بر زمین ریخته شده را شاهد هستیم.
استاد دانشگاه تهران، به شرایط سخت شیعیان در ادوار گذشته اشاره کرد و گفت: خلفای ملعون بنی عباس، اهانت به حضرت امیرالمؤمنین علی علیهالسلام را مجاز میدانستند. شرایط به گونهای بود که کسی جرأت نداشت بگوید شیعه هستم و برای اینکه از شکنجه و کشته شدن توسط حکومت بنی عباس در امان باشد مجبور به تقیه بود.
او با اشاره به شرایط دشوارتر شیعیان بیرون از مرزهای ایران تا قبل از انقلاب اسلامی بیان کرد: قاضی نورالله شوشتری با وجود اینکه شیعه بود، اما اوضاع در ایران قبل از انقلاب اسلامی و در زمان حکومت سلاطین به گونهای بود که به هندوستان مهاجرت کرد و شیعه بودن خود را مخفی نگه داشت، اما حکومت وقت هند، این عالم را به شهادت رساند.
کلانتری، با مروری بر تاریخ تشیع، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران حاصل جمع تمام فراز و نشیبها، خونهای ریختهشده و مرارتهای فقها و شیعیان در طول تاریخ است و آسیب به آن، آسیبی جبرانناپذیر به اسلام وارد میکند. در بغداد بارها و بارها محله شیعیان را آتش میزدند. کتابهای گرانسنگ شیعه در آتش میسوختند. تقیه میکردیم و مسیر سختی را طی کردیم تا به عصر صفویه رسیدیم که فضا باز شد و مذهب شیعه رسمیت پیدا کرد.
او با اشاره به عظمت نهضت تنباکو تأکید کرد: مرحوم آیت الله میرزای شیرازی (ره)، با نیم سطر فتوا که حرمت استعمال توتون و تنباکو بود، نهضت تنباکو را شکل داد. نهضت تحریم تنباکو عظمت زیادی دارد. خیلی از ما نام آن را شنیدهایم، اما در مورد آثار و برکات آن تحقیق نکردهایم. نهضت تحریم تنباکو یکی از پایههای اصلی انقلاب اسلامی ایران بود. لازمه تحلیل درست انقلاب اسلامی، مطالعه تاریخ سیاسی معاصر ایران است. یکی از پایههای آن همین فتوای حرمت است.
تولیت آستان مقدس، ادامه داد: سال ۱۲۸۵، سرآغاز عصر مشروطه است. نهضت مشروطه گام بالاتری از نهضت تنباکو میباشد. بعد به نهضت ملی (آیتالله کاشانی و مصدق) و سپس به نهضت ۱۵ خرداد به رهبری امام خمینی (ره) میرسیم که نتیجه تلاشهای عالمان دین در دوران سخت گذشته بوده است، یعنی شکلگیری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میوه تمام آن سختیهایی است که شیعه در طول تاریخ، متحمل شده است.
او تأکید کرد: تمام آن فراز و نشیبها و خونهایی که به ناحق ریخته شده، تمام آن ظلمها، شکنجهها و مرارتهایی که فقهای ما و شیعیان، متحمل شدند، همه اینها جمع شدند و نتیجه آنها، انقلاب شکوهمند اسلامی ایران شد. فکر نکنیم این یک مسئله ساده و کوچک است. امام (ره) فرمودند: اگر این انقلاب آسیبی ببیند، اسلام آسیب میبیند که تا قرنها جبرانپذیر نخواهد بود.
این استاد حوزه و دانشگاه، به وظایف طلاب اشاره کرد و گفت: مطلب مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که امروز وظیفه ما به عنوان طلبه چیست؟ جواب فقط یک جمله از مقام معظم رهبری است و آن هم «بلاغ مبین» و به تعبیر دیگر «جهاد تبیین» است. وظیفه اصلی ما در همین دو جمله خلاصه میشود. وقتی حضرت آقا میفرمایند که جهاد تبیین واجب عینی فوری است، مخاطب اصلی آن روحانیون و طلاب هستند که وظیفه تبیین حقایق و واقعیتها را در زمان حاظر برعهده دارند.
تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی علیهماالسلام، اظهار کرد: انقلاب اسلامی، دین را به مرکز سیاست، حقوق و اخلاق بازگردانده و تمدن نوین اسلامی، تنها تمدنی است که ظرفیت مقابله با تمدن منحط غرب را دارد. جهان به سمت درگیری سه تمدن عمده حرکت میکند؛ نخست تمدن لیبرالیستی غرب و در مقابل آن طبق نظر برخی، تمدن اسلامی و تمدن کنفوسیوسی چینی است، اما اگر تمدن چینی با دقت بررسی شود، ظرفیت مقابله با تمدن غرب را ندارد. مقابله اصلی بین تمدن لیبرالیستی غرب و تمدن نوین اسلامی، به خاطر مسائل هستهای یا موشکی نیست. جنگ غرب با جمهوری اسلامی، به خاطر بسط تمدن نوین اسلامی میباشد که پرچمدار آن ایران است.