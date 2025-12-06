فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از کشف بیش از ۲۶ تن آرد قاچاق در بازرسی از یک انبار صنفی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ "محمدرضا رحمانی" به تشدید اقدامات همه جانبه مجموعه انتظامی به منظور مقابله با قاچاقچیان اشاره کرد و اظهار داشت: پلیس با اقدامات همه جانبه و رصد محور‌های مواصلاتی از قاچاق و به تاراج رفتن اقلام اساسی و مورد نیاز مردم جلوگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه در پی دریافت خبری مبنی بر دپو و نگهداری آرد قاچاق داخل یک انبار صنفی در این شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت، افزود: با اقدامات صورت گرفته، صحت موضوع محرز و ضمن هماهنگی با مقام قضائی، ماموران پلیس آگاهی به محل مورد نظر اعزام شدند که ۲۶ تن آرد به صورت ۶۵۸ کیسه ۴۰ کیلویی کشف و ضبط گردید در این راستا متهم ۴۸ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام انتظامی در پایان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این کشفیات را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان