باشگاه خبرنگاران جوان - امروز شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۲۹دمیلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۲ میلیون و ۴۴۸ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۶۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۲ میلیون و ۴۴۸ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۶ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان