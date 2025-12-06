باشگاه خبرنگاران جوان _ دکتر سید مهدی سلیمانی با بیان اینکه باتوجهبه شیوع بیماریهای حاد تنفسی از جمله آنفلوانزا همچنان مردم باید توصیههای بهداشتی را برای پیشگیری از ابتلا به این بیماریها رعایت کنند اظهار کرد: طبق آخرین آمارها، تاکنون ۱۸۲ بیمار مبتلا به بیماریهای حاد تنفسی در بیمارستانهای استان بستری هستند که نسبت به هفتهی گذشته، ۵۱ بیمار جدید به بستریهای استان به دلیل ابتلا به این بیماریها اضافه شده است و هم اکنون ۲۸ بیمار مبتلا به بیماریهای شدید تنفسی در بخش آیسییو تحت مراقبت قرار دارند.
وی ادامه داد: در هفته گذشته نسبت نمونههای مثبت از نظر آنفلوانزا بهمانند هفتهی قبلتر از آن، همچنان بالاتر از آستانهی هشدار باقیمانده است.
به گفته دکتر سلیمانی نسبت نمونههای تنفسی مثبت از نظر کووید-۱۹ همچنان در سطح پایینی قرار دارد.
وی با تأکید بر شستوشوی مرتب دستها و پرهیز از حضور در اماکن شلوغ سرپوشیده تصریح کرد: دو گروه سنی کودکان و سالمندان آسیبپذیری بیشتری در ابتلای شدید به بیماریهای حاد تنفسی دارند و باید مراقبت بیشتری از آنها برای پیشگیری از ابتلا به این بیماریها صورت پذیرد.
معاون بهداشتی دانشگاه اعلام کرد: متأسفانه در هفته گذشته یک بیمار سالمند ۸۱ساله در استان که مبتلا به بیماریهای زمینهای بود به دلیل ابتلا به آنفلوانزا فوت شده است.
دکتر سلیمانی تأکید کرد: برای عبور از فصل شیوع گستردهی بیماریهای حاد تنفسی از جمله آنفلوانزا، به خودمراقبتی از سوی مردم و همکاری بیشتری نیاز است بهطوریکه در صورت بروز علائم مانند تب، تهوع، سرفه و. .، فرد در خانه بماند و با استراحت در منزل، مانع از انتقال ویروس به سایر افراد شود.
منبع: روابط عمومی