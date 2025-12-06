باشگاه خبرنگاران جوان- سیدرضا صالحیامیری روز شنبه در آیین افتتاح چهارمین هفته فرهنگی خمین برآستان آفتاب در سالن اجتماعات بیت تاریخی امام راحل، افزود: بازخوانی اندیشه امام در زیست فرهنگی جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
وی اندیشههای امام را بر چهار پایه استوار دانست و گفت: نخستین پایه این اندیشهها هویتسازی است و امام از سال ۱۳۴۲ بنیانهای ارزشی جامعه را بنا نهاد و هویت اسلامی را بهعنوان ستون انقلاب اسلامی معرفی کرد.
صالحی امیری بیان کرد: شخصیت سازی بعد دیگر اندیشه امام است و امام راحل به ایران شخصیت داد و قدرت نرم را بهعنوان سرمایه اصلی معرفی کرد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اظهار کرد: سازگاری اجتماعی بعد دیگر اندیشه امام است و امام بر همدلی در سطح ملی و انسجام در جهان اسلام تاکید داشت.
صالحی امیری انسجام و وفاق ملی را بعد دیگر اندیشه امام راحل است، اضافه کرد: امام همه ایرانیان را فارغ از قومیت، مذهب و جنسیت برابر میدانست و تفرقه را نفی میکرد.
وی تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به اندیشه امام راحل هستیم و مشکلاتی، چون گرانی، تورم و آسیبهای اجتماعی ناشی از فاصله گرفتن از گفتمان امام است و راه نجات ما بازخوانی اندیشه امام به زبان جوانان امروز است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی یاد و خاطره شهدای مقاومت ۱۲ روزه ملت ایران در برابر ناتو، یاد و خاطره آنان را گرامی داشت و تاکید کرد که بقای نظام و انقلاب اسلامی مدیون خون شهدا است و همه نسلها باید در عمل رهرو راه شهدا باشند.
صالحی امیری شهید را نماد شرافت، فضیلت، انسانیت و مقاومت دانست و خانوادههای معظم شهدا را چشم و چراغ ملت ایران معرفی کرد.
وی همچنین به اهمیت توسعه انسانی در اندیشه امام اشاره کرد و گفت: امام جامعه توسعهیافته را در گرو انسان توسعهیافته میدانست، بنابراین سرمایهگذاری در حوزه فرهنگ، اخلاق و انسانسازی وظیفه حوزههای علمیه، دانشگاهها و نخبگان است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از بیت تاریخی امام بازدید کرد.