تیم ملی تکواندوی مردان ایران با کسب ۳ مدال طلا و یک برنز و قطعی شدن ۲ مدال برنز دیگر، عنوان قهرمانی زودهنگام رقابت‌های جهانی زیر ۲۱ سال را از آن خود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  تیم ملی تکواندوی زیر ۲۱ سال مردان ایران با هدایت مجید افلاکی قهرمانی زودهنگام رقابت‌های جهانی کنیا را از آن خود کرد.

تاکنون ابوالفضل زندی، رادین زینالی و امیررضا غلامی برای ایران صاحب مدال طلا شدند و اشرافی نیز به مدال برنز رسید.

تیم مردان ایران در روز پایانی نیز دو نماینده دارد که تاکنون متبن رضایی و محمد علیزاده با شکست رقبای خود ضمن رسیدن به نیمه نهایی، مدال برنی خود را قطعی کرده‌اند.

همچنین تیم دختران ایران نیز که تاکنون یک مدال طلا توسط مبینا نعمت زاده و یک مدال برنز توسط هستی محمدی کسب کرده شانس رفتن به روی سکوی جهانی را دارد. همچنین در روز پایانی ساینا کریمی نیز تاکنون راهی مرحله یک چهارم نهایی شده است.

