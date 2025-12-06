باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: اتحادیه اروپا علیرغم استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا که به شدت از اتحادیه اروپا انتقاد می‌کند، همچنان ایالات متحده را متحد اصلی خود می‌داند.

کایا کالاس در مجمع دوحه در قطر گفت: "ایالات متحده هنوز بزرگترین متحد ماست. فکر می‌کنم ما همیشه در مورد موضوعات مختلف رو در رو نبوده‌ایم، اما فکر می‌کنم اصل کلی هنوز پابرجاست. ما بزرگترین متحدان هستیم و باید در کنار هم بمانیم. "

استراتژی امنیت ملی به‌روز شده ایالات متحده که در ۵ دسامبر منتشر شد، از جمله نگرانی خود را از این بابت ابراز می‌کند که اروپا در ۲۰ سال آینده غیرقابل تشخیص خواهد شد و به دلیل سیاست‌های خرابکارانه رهبری اتحادیه اروپا و سایر ساختار‌های فراملی، به عنوان یک تمدن در آستانه نابودی قرار دارد. در همین راستا، دولت آمریکا ابراز تردید کرد که تعدادی از کشور‌های اروپایی پتانسیل اقتصادی و نظامی لازم را برای باقی ماندن به عنوان متحدان قابل اعتماد واشنگتن داشته باشند.

منبع: تاس