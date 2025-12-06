باشگاه خبرنگاران جوان - خبرگزاری CBS News گزارش داد، نسل Z آمریکا، یعنی جوانان ۲۰ تا ۲۸ ساله، در بدترین بازار کار ورود به حرفه در دهههای اخیر گرفتار شدهاند. حتی فارغالتحصیلان دانشگاههای معتبر با رزومههای پر از کارآموزی و پروژههای برجسته، ماهها و گاهی سالها بیکار میمانند. آنجل اسکوبدو ۲۲ ساله که از دانشگاه سنت زاویر شیکاگو فارغالتحصیل شده و دوره مدیریت هاروارد را هم گذرانده، در یک سال و نیم گذشته بیش از ۱۵۰ درخواست شغلی فرستاده اما هنوز بیکار است.
نرخ بیکاری جوانان ۲۰ تا ۲۴ ساله به ۹,۲ درصد رسیده که بیش از دو برابر نرخ کلی بیکاری کشور است. اقتصاددانان میگویند از سال ۲۰۲۲ به بعد، استخدام در آمریکا به شدت کند شده و شرکتها به دلیل ترس از رکود اقتصادی و تغییرات سیاستهای دولتی، از استخدام نیروی تازهنفس خودداری میکنند. در عین حال، کارمندان مسنتر و با تجربه به خاطر نگرانی از آینده، شغلهای خود را رها نمیکنند و فرصتهای سطح ورودی تقریباً خشکیده است.
فناوری هم به جای کمک، مشکل را بزرگتر کرده است. هوش مصنوعی درخواستها را به سرعت غربال میکند و مصاحبههای ویدیویی خودکار جایگزین گفتوگوی انسانی شدهاند. طبق آمار سایت Indeed، در رشتههای پرطرفندار مثل فناوری، مهندسی و حسابداری بیش از ۳۰ درصد آگهیهای شغلی برای سمتهای ارشد است و تنها ۲ درصد برای موقعیتهای مبتدی.
کارشناسان هشدار میدهند اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، نسل زد با فاصله درآمدی دائمی نسبت به نسلهای قبلی روبهرو خواهد شد. برخی از این جوانان ناچار به کارهای غیرمرتبط مثل پیشخدمتی یا راهاندازی کسبوکارهای کوچک شخصی شدهاند. کارشناسان توصیه میکنند شبکهسازی سنتی، ارتباط مستقیم با مدیران استخدام و شروع زودتر جستجو تنها راههای باقیمانده برای عبور از این بحران بازار کار است.
