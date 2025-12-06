باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آغاز رویداد ملی ایران جان، گلستان ایران + فیلم

رویداد ملی ایران جان با هدف معرفی جامع ظرفیت های استان گلستان از امروز آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رویداد ملی ایران جان تلاش می‌کند تا چهره های متعدد و ظرفیت ها، فرصت ها و چالش های استان گلستان را در سطح ملی برجسته کند.

 

مطالب مرتبط
آغاز رویداد ملی ایران جان، گلستان ایران + فیلم
young journalists club

معجزه سبز در دل طبیعت کویر + فیلم

آغاز رویداد ملی ایران جان، گلستان ایران + فیلم
young journalists club

باغ‌های تاریخی خراسان جنوبی، نبوغ سبز کویر + فیلم

آغاز رویداد ملی ایران جان، گلستان ایران + فیلم
young journalists club

سربیشه، خودکفا در تولید برق + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سالگرد شهادت خلبانی که مقصد آخرین پروازش آسمان بود + فیلم
۷۱۶

سالگرد شهادت خلبانی که مقصد آخرین پروازش آسمان بود + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
چشمه فیروزه‌ای ایران، گل رامیان + فیلم
۶۸۱

چشمه فیروزه‌ای ایران، گل رامیان + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
خرس قهوه‌ای مازندران آمادۀ خواب زمستانی می‌شود + فیلم
۶۶۱

خرس قهوه‌ای مازندران آمادۀ خواب زمستانی می‌شود + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
حلوا گردویی سوغات سنتی گلستان + فیلم
۵۱۹

حلوا گردویی سوغات سنتی گلستان + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
معنای تسبیح گفتن موجودات در کلام رهبر معظم انقلاب + فیلم
۵۱۱

معنای تسبیح گفتن موجودات در کلام رهبر معظم انقلاب + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.