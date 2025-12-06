باشگاه خبرنگاران جوان- جواد نباتی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: پس از دریافت گزارش مبنی بر مشاهده و تصویربرداری از این ۲ یوز، تیم کارشناسی محیط زیست بهسرعت به منطقه اعزام شد و با انجام بررسیهای میدانی، ردپا، به عنوان نمایههای به جا مانده مورد تایید کارشناسان قرار گرفت.
وی اضافه کرد: تداوم چنین ثبتهایی نشاندهنده آن است که زیستگاههای غرب خراسان رضوی در حال تبدیل شدن به محیطی امن و قابل اتکا برای حضور یوزپلنگ آسیایی هستند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: افزایش تعداد مشاهدات در سالجاری، نشاندهنده بهبود امنیت و آرامش زیستگاه و نیز موفقیت اقدامات حفاظتی در استان است.
نباتی تاکید کرد: اینکه در مدت کوتاه چهارمین بار شاهد حضور ۲ قلاده یوزپلنگ در غرب استان هستیم، پیام روشنی دارد؛ زیستگاهها در حال بازیابی هستند و خراسان رضوی توان میزبانی از این گونه ارزشمند را بیش از گذشته پیدا کرده است.
وی گفت: این موضوع باید هم مایه امید مردم و دوستداران طبیعت و هم تلنگری برای مسوولان باشد تا با جدیت بیشتری از این فرصت حفاظت کنند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در ادامه با قدردانی از گزارش مردمی افزود:حفاظت از یوز تنها با مشارکت مردم و مسوولان محلی امکانپذیر است. هر گزارش، هر کاهش سرعت در جادههای حساس و هر همکاری کوچک میتواند جان یک یوز را نجات دهد.
نباتی اضافه کرد: همکاری جوامع محلی، تداوم گشتهای شبانهروزی، پایش منظم و نصب دوربینهای تلهای همچنان با قدرت ادامه خواهد داشت.
معاون اداره کل حفاظت محیطزیست خراسان رضوی اظهار کرد: با توجه به شرایط بحرانی یوز آسیایی، هر مشاهده از این گونه یک موفقیت بزرگ و همزمان یک مسوولیت جدی است. امیدواریم نام خراسان رضوی به عنوان یکی از امنترین پناهگاههای یوز آسیایی در ایران تثبیت شود.
منبع: ایرنا