باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت آب و فاضلاب شیراز طی اطلاعیهای از قطعی موقت آب در برخی مناطق بلوارهای کریم خان زند، سرباز و بعثت و همچنین بیمارستانهای نمازی، شهید فقیهی و درمانگاه امام رضا (ع) خبر داد.
در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب (آبفا) شیراز آمده است:
به اطلاع شهروندان محترم شهرستان شیراز میرساند.
به علت تعمیرات از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۶ روز یکشنبه، ۱۶ آذر ۱۴۰۴، مناطق بلوار کریم خان زند حدفاصل میدان نمازی تا میدان امام حسین (ع) محدوده خیابان سرباز و بلوار بعثت، بیمارستانهای نمازی، شهید فقیهی و درمانگاه امام رضا (ع) و تمامی فرعیهای منشعب در محدوده مذکور با افت فشار و در برخی مناطق احتمال قطعی آب روبهرو خواهند شد.
ضمن پوزش از شهروندان محترم ساکن در مناطق یاد شده درخواست میشود علاوه بر صرفه جویی آب مورد نیاز خود را قبلاً ذخیره کرده و مصارف غیرضروری را به روزهای دیگر موکول کنند.
منبع: شرکت آب و فاضلاب شیراز