شرکت آب و فاضلاب شیراز طی اطلاعیه‌ای از قطعی موقت آب در برخی مناطق بلوار‌های کریم خان زند، سرباز و بعثت و همچنین بیمارستان‌های نمازی، شهید فقیهی و درمانگاه امام رضا (ع) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت آب و فاضلاب شیراز طی اطلاعیه‌ای از قطعی موقت آب در برخی مناطق بلوار‌های کریم خان زند، سرباز و بعثت و همچنین بیمارستان‌های نمازی، شهید فقیهی و درمانگاه امام رضا (ع) خبر داد.

در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب (آبفا) شیراز آمده است:

به اطلاع شهروندان محترم شهرستان شیراز می‌رساند.

به علت تعمیرات از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۶ روز یکشنبه، ۱۶ آذر ۱۴۰۴، مناطق بلوار کریم خان زند حدفاصل میدان نمازی تا میدان امام حسین (ع) محدوده خیابان سرباز و بلوار بعثت، بیمارستان‌های نمازی، شهید فقیهی و درمانگاه امام رضا (ع) و تمامی فرعی‌های منشعب در محدوده مذکور با افت فشار و در برخی مناطق احتمال قطعی آب روبه‌رو خواهند شد.

ضمن پوزش از شهروندان محترم ساکن در مناطق یاد شده درخواست می‌شود علاوه بر صرفه جویی آب مورد نیاز خود را قبلاً ذخیره کرده و مصارف غیرضروری را به روز‌های دیگر موکول کنند.

منبع: شرکت آب و فاضلاب شیراز

برچسب ها: قطعی آب ، مناطق شیراز ، تعمیرات شبکه
خبرهای مرتبط
قطع گاز به علت تعمیرات شبکه گازرسانی
قطع آب در برخی مناطق شیراز
آب آشامیدنی شهر هفشجان امروز قطع می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
احداث بزرگ‌ترین بیمارستان سرطان منطقه خاورمیانه در شیراز
توزیع کارت‌های سوخت با اولویت و بدون تأخیر انجام می‌شود
سه حادثه رانندگی در اقلید و شیراز ۱۱ مصدوم و ۲ فوتی در پی داشت
تأکید بر ثبات قیمت اقلام ضروری برای کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها
اعلام برنامه‌های سالروز شهادت شهید محراب آیت‌الله دستغیب در شیراز
تأمین و توزیع نهاده‌های دامی در فارس برای حمایت از دامداران و مرغداران
حفاظت از حریم میراث جهانی اولویت نخست ماست
پایانه ۱۱۳ هکتاری شرق شیراز در هشت ماه آینده افتتاح می‌شود
سپیدان در مسیر شتاب توسعه صنعتی/از امضای ۱۲۰ قرارداد سرمایه‌گذاری
دو نشان مسابقات بین‌المللی اختراعات کره جنوبی در دستان دانش آموزان شیرازی
آخرین اخبار
قطعی موقت آب در برخی مناطق شیراز به دلیل تعمیرات شبکه
۱۹ پژوهشگر دانشگاه شیراز در شمار پژوهشگران پراستناد یک‌درصد برتر دنیا
گام بلند جهاد کشاورزی فارس برای کاهش واردات شیرخشک نوزاد/تولید سالانه ۱۶ هزارتن شیرخشک
کشف ۱۰۰۰ راس گوسفند فاقد مجوز و دستگیری ۱۰ نفر قاچاقچی 
تقابل غرب با ایران به‌خاطر بسط تمدن نوین اسلامی است، نه مسائل هسته‌ای و موشکی
پایانه ۱۱۳ هکتاری شرق شیراز در هشت ماه آینده افتتاح می‌شود
نخستین کنگره ملی احیای قلبی ریوی در شیراز برگزار می‌شود
اعلام برنامه‌های سالروز شهادت شهید محراب آیت‌الله دستغیب در شیراز
سپیدان در مسیر شتاب توسعه صنعتی/از امضای ۱۲۰ قرارداد سرمایه‌گذاری
دو نشان مسابقات بین‌المللی اختراعات کره جنوبی در دستان دانش آموزان شیرازی
تأمین و توزیع نهاده‌های دامی در فارس برای حمایت از دامداران و مرغداران
حفاظت از حریم میراث جهانی اولویت نخست ماست
سه حادثه رانندگی در اقلید و شیراز ۱۱ مصدوم و ۲ فوتی در پی داشت
توزیع کارت‌های سوخت با اولویت و بدون تأخیر انجام می‌شود
تأکید بر ثبات قیمت اقلام ضروری برای کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها
احداث بزرگ‌ترین بیمارستان سرطان منطقه خاورمیانه در شیراز
انتخابات پیش‌رو آزمونی بزرگ برای کارگزاران و کارشناسان انتخاباتی است