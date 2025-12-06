\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0622\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0637\u0631\u062d\u06cc \u0631\u0627 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0628 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0637\u0628\u0642 \u0622\u0646 \u0645\u0639\u0627\u06cc\u0646\u0647 \u0648 \u0627\u0631\u0632\u06cc\u0627\u0628\u06cc \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0648 \u0628\u062f\u0646\u06cc \u0627\u062c\u0628\u0627\u0631\u06cc \u0646\u0638\u0627\u0645 \u0648\u0638\u06cc\u0641\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u062a\u0648\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0644 \u06f2\u06f0\u06f0\u06f8 \u0628\u0647 \u0628\u0639\u062f \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0631\u0642\u0631\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n