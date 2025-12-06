باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
اعتراض آلمانی‌ها به طرح احیای خدمت سربازی + فیلم

هزاران جوان آلمانی با برپایی تظاهرات در بیش از ۹۰ شهر به برنامه دولت ائتلافی برای بازگشت تدریجی سربازی اجباری اعتراض کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجلس آلمان طرحی را تصویب کرده که طبق آن معاینه و ارزیابی پزشکی و بدنی اجباری نظام وظیفه برای متولدین سال ۲۰۰۸ به بعد دوباره برقرار می‌شود.

