خدمت نظامی در آلمان + فیلم

هزاران جوان آلمانی با برپایی تظاهرات در بیش از ۹۰ شهر به برنامه دولت ائتلافی برای بازگشت تدریجی سربازی اجباری اعتراض کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجلس آلمان طرحی را تصویب کرده که طبق آن معاینه و ارزیابی پزشکی و بدنی اجباری نظام وظیفه برای متولدین سال ۲۰۰۸ به بعد دوباره برقرار می‌شود.

 

