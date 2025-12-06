استاندار گیلان با تاکید بر اینکه با توجه به ظرفیت های موجود در استان، گیلان این توانایی را دارد که مرکز تجارت استانهای همجوار شود، افزود: زمنیه جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس ، استاندار گیلان امروز در شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت : گیلان ظرفیت های بالای در حوزه های مختلف از جمله تولید دارد.‌


استاندار گیلان به دستاوردهای اجلاس خزر اشاره کرد و گفت: در این اجلاس با آشنایی ظرفیت ها اقتصادی زمینه  مبادله و گفتمان بیش از پیش فراهم شده است.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به ظرفیت های موجود در استان،  گیلان این توانایی را دارد که مرکز تجارت استانهای همجوار شود، افزود: از همه سرمایه گذاران داخلی دعوت می شود در بخش تولیدی از جمله تولید  و پرورش مرغ در این استان فراهم شود. 

استاندار گیلان  ادامه داد : در مرحله نخست سرمایه گذاری در گیلان ، از سرمایه گذاران داخلی حمایت می شود در غیر اینصورت از سرمایه گذاران خارجی نیز در این بخش دعوت می شود. 

حق شناس با اشاره به اینکه تجارت در استان بیش از پیش فعال شود،  اذعان کرد:عقب ماندگی ها گیلان در بخش های مختلف از جمله مالی  شناسایی  برطرف شود،  با بهره گیری از ابزارهای جدید مالی بخشی از منابع مالی را به استان  برگردانید.‌

در این نشست ارائه تسهیلات بانکی ، مشکلات  و موانع زیر ساخت های روستایی و صدور مجوز و پروانه  طرح ها،  گردشگری و زیر ساخت های جاده ای  و ... عنوان و راهکارهای رفع آن بیان شد.‌

 


 


 

