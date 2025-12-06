به گفته سرپرست معاونت اجتماعی سازمان انتقال خون، میزان ذخایر خونی در ایام آلودگی هوا به حدود ۵ روز کاهش پیدا کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - بابک یکتاپرست سرپرست معاونت اجتماعی سازمان انتقال خون در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسی ها نشان می دهد که میزان ذخیره خون در کشور به طور میانگین ۴.۸ روز است که آمار ایده آل ذخایر خونی در حدود ۸ روز است.

به گفته وی بررسی ها نشان می دهد که روزانه ۷۵۰۰ اهدای خون در تهران انجام و ۷۰۰۰ واحد خون و فرآورده‌های خونی در تهران مصرف می شود.

وی اضافه کرد: بسیاری از عمل های جراحی سنگین در تهران انجام می شود و به همین دلیل میزان خون مصرفی در این استان بالا است.

سرپرست معاونت اجتماعی سازمان انتقال خون تصریح کرد: اکنون میزان ذخایر خون در سیستان و بلوچستان ۳/۱ روز است. میزان مصرف خون در استان سیستان و بلوچستان به دلیل وجود ۳۵۰۰ بیمار تالاسمی بالا است .

بابک یکتاپرست تاکید کرد: در هنگامی که میزان آلاینده های هوا افزایش پیدا می کند میزان مصرف خون به دلیل انجام کارهای درمانی ناشی از آلودگی هوا احتمالا افزایش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل بروز آلودگی هوا و تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و دورکاری ادارات میزان مراجعه به مراکز انتقال خون کاهش پیدا کرده است.

