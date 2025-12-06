باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری ملی لبنان روز شنبه گزارش داد که ابومحمد جولانی، رئیس جمهور موقت سوریه با نواف سلام، نخست وزیر لبنان در دوحه دیدار کرد تا در مورد راه‌های تقویت همکاری و توسعه روابط دو جانبه بین دو کشور گفت‌و‌گو کنند.

این دیدار در آغاز مشارکت هر دو طرف در بیست و سومین دوره مجمع دوحه که اوایل امروز آغاز شد، انجام شد.

خبرگزاری عربی سوریه (سانا) بدون ارائه جزئیات بیشتر گزارش داد که جولانی در افتتاحیه این مجمع که با موضوع «عدالت در عمل: فراتر از وعده‌ها برای پیشرفت» برگزار شد، شرکت کرد.

این رویداد دو روزه، مقامات جهان از جمله هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، بورگه برند، رئیس و مدیرعامل مجمع جهانی اقتصاد، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده و بیل گیتس، مدیرعامل سابق مایکروسافت را گرد هم می‌آورد.

آخرین دوره این مجمع که در دسامبر ۲۰۲۴ با موضوع «ضرورت نوآوری» برگزار شد، پذیرای بیش از ۵۰۰۰ شرکت‌کننده از جمله بیش از ۳۵۰ سخنران بود.

منبع: آناتولی