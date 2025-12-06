ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که اخبار مربوط به خودکشی میترا عباسی در زندان وکیل آباد مشهد صحت ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در پی انتشار خبری در برخی سایت‌ها و رسانه‌های معاند مبنی بر اقدام به خودکشی فردی به نام میترا عباسی در زندان وکیل آباد مشهد، معاون قضایی رئیس کل و رابط ستاد حقوق بشر در قوه قضائیه در دادگستری استان خراسان رضوی، ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد که «با استعلام صورت گرفته و بررسی‌های به عمل آمده موضوع اقدام به خودکشی مشارالیها صحت نداشته و تکذیب می‌گردد.»

در همین رابطه، دادستان عمومی و انقلاب مشهد نیز در خصوص خبر منتشرشده در برخی سایت‌ها و رسانه‌های معاند مبنی بر اقدام به خودکشی میترا عباسی در زندان مشهد گفت: این شخص در سال ۱۴۰۲ از زندان آزاد شده و در مشهد زندانی نیست.

منبع: ستاد حقوق بشر