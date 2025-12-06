رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از ۳۷ هزار تن نهاده احتکاری از ۶ شرکت متخلف تنها در یک ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه برخی افراد فرصت طلب برای کسب سود‌های بادآورده تلاش دارند تا از هر طریق ممکن به مطامع خود دست پیدا کنند، بیان کرد: متأسفانه در شرایطی که دشمنان همه تلاش خود را به کار بسته‌اند تا از راه‌های مختلف به خصوص از مسیر فشار‌ها و تحریم‌های اقتصادی به اهداف شوم خود دست پیدا کنند، شاهد هستیم که برخی افراد سودجو در حوزه‌های اقتصادی با اقدامات مجرمانه خود مثل احتکار نهاده‌های دامی در زمین دشمن بازی می‌کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در این شرایط محتکران با اقدامات مجرمانه خود اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازند، عنوان کرد: در آذر ماه سال جاری کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پی اخبار دریافتی مبنی بر دپو و احتکار نهاده‌های وارداتی و در عملیاتی مشترک با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی و با بهره‌گیری از سامانه‌های دراختیار با بررسی میزان واردات نهاد‌ها مشخص شد ۶ شرکت با سوء استفاده از وضعیت کمبود نهاده در کشور بالغ بر ۳۷ هزار و ۶۷۰ تن نهاده دامی از نوع جو دامی را احتکار و از عرضه آن خودداری کرده‌اند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه در بررسی عملکرد ۶ شرکت که در حوزه واردات نهاده دامی از قبیل ذرت، جو، سویا و... در استان تهران فعالیت داشتند ۶ متهم دستگیر شدند، ادامه داد: متهمان این پرونده به مبلغ ۴۲۱ میلیارد تومان جریمه شدند.

سردار رحیمی بیان کرد: هموطنان گرامی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در خصوص احتکار و قاچاق کالا و سایر جرایم و مفاسد اقتصادی را با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ در میان بگذارند.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس امنیت اقتصادی ، احتکار
