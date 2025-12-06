باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان دانشگاه فنی مونیخ یک مدل دیجیتالی از محیط زیست انسانی روی زمین تهیه کردهاند که شامل ۲.۷۵ میلیارد ساختمان است.
این بخشی از پروژه اطلس ساختمان جهانی است که تصویری سهبعدی و دقیق از شهرها و مناطق روستایی در سراسر جهان ارائه میدهد.
پروفسور شیائوشیانگ ژو، رهبر پروژه، توضیح داد که این نقشه جدید به بهبود برنامهریزی شهری، ساخت جاده و محافظت از جمعیت در برابر بلایای طبیعی کمک میکند. او افزود که این سطح بالای دقت دیگر محدود به چند کشور نیست، بلکه اکنون کل جهان، از جمله مناطق فقیرنشین در آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیا را پوشش میدهد.
اهمیت این نقشه فراتر از شمارش ساده ساختمانها است. این نقشه همچنین شامل اندازه و سرانه ساختمانها، شاخصی که منعکس کننده سطح توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف است، میشود. این دادهها امکان برنامهریزی شهری بهتر، از جمله تخصیص منابع، ساخت مدارس، بیمارستانها و جادهها و همچنین کمک به مبارزه با تغییرات اقلیمی با محاسبه انتشار دی اکسید کربن و برنامهریزی فضاهای سبز را فراهم میکند.
این نقشه همچنین برای محافظت در برابر بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و آتشسوزی مفید است، زیرا تصویر دقیقی از موقعیت و وضعیت ساختمانها ارائه میدهد و در نتیجه آمادگی و تلاشهای واکنش اضطراری را افزایش میدهد.
منبع: Naukatv.ru