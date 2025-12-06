مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: سهمیه کارت‌های سوخت جایگاه‌ها کاهش نیافته و در حال برنامه‌ریزی برای افزایش سهمیه آنها هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - عباس باصفا مدیر سامانه هوشمند سوخت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: افزایش تعداد کارت های سوخت در جایگاه ها ثبت شد وبررسی ها هم حاکی از آن است که کمتر راننده ویا کاربری  در روند سوخت‌گیری با کارت‌های آزاد با مشکلی مواجه شده باشند.

وی ادامه داد: گزارش‌هایی از مردم دریافت کرده‌ایم مبنی بر اینکه برخی جایگاه‌ها کارت سوخت ندارند و در نتیجه، در صورت نداشتن کارت شخصی، ممکن است افراد با مشکل مواجه شوند.

با صفا توضیح داد: ما هیچ‌کدام از جایگاه‌ها را از نظر سهمیه یا تعداد کارت‌ها کاهش نداده‌ایم. بالعکس طبق برنامه ریزی های صورت گرفته هم تصمیم گرفته ایم تا تعداد کارت‌های سوخت را افزایش دهیم تا هیچ مشکلی برای هم‌وطنان در روند سوخت‌گیری به وجود نیاید.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۱ ۱۶ آذر ۱۴۰۴
سلام چرا برنامه فیلو درآمد من را نمی‌دهد مادرم فلج است و پول کرایه خانه ام چند برابر شده ؟و اینکه چرا دولت زمین رایگان به مستأجران نمی‌دهد به دهک یک تا هفت و اینکه من خانه ندارم و مستاجرم من را دهک پنج گذاشتن و اینکه چرا قیمت لبنیات در سال ۶بار گران شد ولی قیمت دستمزد یک بار فقط گران شد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۴ ۱۶ آذر ۱۴۰۴
هو العلیم. کارت سوخت نباید باطل شود مصرف سوخت باید
بهینه سهمیه بندی به شرایط جزء ممکنه کار افراد در چهار پایه
قیمت ۳۰۰۰ تومان یکصد لیتر سهمیه دولتی ۶۰۰۰ سهمیه دوم
مردم عادی به دهک ۲۰۰۰۰ سهمیه سوم تا ۲۰۰ لیتر و سهمیه
چهارم برای افراد اهل تمکن مالی ثروتمندان در ماه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۴ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
این واسه قاچاقچیها و جایگاه داران متخلف نو علی نوره
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۱ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
همش دروغه
۰
۰
پاسخ دادن
