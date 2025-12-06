باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - عباس باصفا مدیر سامانه هوشمند سوخت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: افزایش تعداد کارت های سوخت در جایگاه ها ثبت شد وبررسی ها هم حاکی از آن است که کمتر راننده ویا کاربری در روند سوختگیری با کارتهای آزاد با مشکلی مواجه شده باشند.
وی ادامه داد: گزارشهایی از مردم دریافت کردهایم مبنی بر اینکه برخی جایگاهها کارت سوخت ندارند و در نتیجه، در صورت نداشتن کارت شخصی، ممکن است افراد با مشکل مواجه شوند.
با صفا توضیح داد: ما هیچکدام از جایگاهها را از نظر سهمیه یا تعداد کارتها کاهش ندادهایم. بالعکس طبق برنامه ریزی های صورت گرفته هم تصمیم گرفته ایم تا تعداد کارتهای سوخت را افزایش دهیم تا هیچ مشکلی برای هموطنان در روند سوختگیری به وجود نیاید.