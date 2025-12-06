باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - برخی از ستاره‌شناسان گفته‌اند که دنباله‌دار 3I/ATLAS ممکن است پوشیده از آتشفشان‌های فعال باشد، که نوسانات روشنایی آن را توضیح می‌دهد و سوالاتی را در مورد باور‌های دیرینه در مورد تشکیل دنباله‌دار مطرح می‌کند.

اگر این فرضیه تأیید شود، دانشمندان باید درک خود را از چگونگی شکل‌گیری این اجرام آسمانی تجدید نظر کنند. مشاهدات این دنباله‌دار بین ژوئیه و نوامبر ۲۰۲۵ در طول نزدیک شدن سریع آن به خورشید انجام شد و فرصتی بی‌نظیر برای مطالعه این جرم آسمانی که در نزدیکی ستاره دیگری سرچشمه گرفته است، فراهم کرد.

این دنباله‌دار قابل توجه است، زیرا در طول تاریخ خود از ستاره خود دور مانده و از گرما و تابش در امان بوده است و در نتیجه به نمونه‌ای از مواد باستانی میلیارد‌ها سال قدمت تبدیل شده است.

با نزدیک شدن به خورشید تا حدود ۲.۵ واحد نجومی، دنباله‌دار برخلاف شعله‌های معمولی ناشی از انفجار‌های گازی، افزایش شدید و طولانی مدتی در روشنایی خود تجربه کرد. دانشمندان معتقدند که این امر با ذوب شدن یخ روی سطح آن مرتبط است و این فرضیه را مطرح می‌کنند که علت آن وجود آتشفشان‌های یخی نادر است.

اکثر دنباله‌دار‌ها با لایه‌ای از گرد و غبار پوشیده شده‌اند که سطح آنها را از نور خورشید محافظت می‌کند، اما دنباله‌دار 3I/ATLAS فاقد این محافظت است و به یخ اجازه می‌دهد تا ذوب شود و آب آزاد کند.

تجزیه و تحلیل طیف نوری منعکس شده از سطح دنباله‌دار، شباهت‌هایی را با شهاب‌سنگ‌های نادری که به عنوان کندریت‌های کربنی شناخته می‌شوند، نشان داد که حاوی مقادیر قابل توجهی آهن و نیکل هستند.

دانشمندان معتقدند که این مواد معدنی با ذوب شدن یخ، واکنش‌های شیمیایی را افزایش می‌دهند و باعث انتشار گاز‌های اضافی و حفظ فعالیت آتشفشان‌های یخی می‌شوند.

منبع: Naukatv.ru