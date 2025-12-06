شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی شاهین ابراز نارضایتی کرد و از میئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است خریداران شرکت سایپا در ماه‌های اخیر با چالش تاخیر در تحویل خودروی شاهین با وجود تکمیل وجه مواجه شدند و این تاخیر در تحویل مشتریان را با مشکلات مالی و روانی بسیاری مواجه کرده است.
به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است تحویل خودروی شاهین به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام خسته نباشید. ما خودروی شاهین ثبت نام کردیم تحویلی زمستان ۱۴۰۲ بود ولی هم اکنون که ندادند؛ هیچ سود مشارکت وتاخیر به ما تعلق نگرفته است. قیمت کارخانه‌ای که ۴۲۵ میلیون بود به قیمت ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ الان هم سهمیه بنزین را قطع کردند. خواهش می‌کنم به داد ما برسید ما چه گناهی کردیم. خواهش می‌کنم پیگیری کنید.

برچسب ها: تاخیر در تحویل خودرو ، سوژه خبری ، شرکت سایپا
خبرهای مرتبط
نارضایتی مشتریان سایپا از دیر کرد تحویل خودروی اطلس G
تاخیر در تحویل خودروی شاهین خریداران را در صف انتظار گذاشت
تاخیر در تحویل خودروی اطلس G خریداران را به دردسر انداخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماجرای افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان پیگیری شد
خریداران خودروی کوئیک همچنان در صف انتظار تحویل
آلودگی کارخانه سیمان معضل اهالی بندر ماهشهر شد
آخرین اخبار
آلودگی کارخانه سیمان معضل اهالی بندر ماهشهر شد
ماجرای افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان پیگیری شد
خریداران خودروی کوئیک همچنان در صف انتظار تحویل
نمایی از غروب یک روز پاییزی در روستای تکه + فیلم
مشکلات سیستم گرمایشی برخی مدارس انابد از زبان شهروندخبرنگار
آلودگی نیروگاه در اتوبان قزوین به کرج معضل رانندگان شد
تاخیر در تحویل خودروی شاهین چالش خریداران شد
ترافیک اتوبان قزوین کرج رانندگان را به دردسر انداخت + فیلم
رنجش اهالی شهر قدس از وضعیت نامناسب سیستم حمل و نقل شهری شهرقدس