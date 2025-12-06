شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی شاهین ابراز نارضایتی کرد و از میئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است خریداران شرکت سایپا در ماه‌های اخیر با چالش تاخیر در تحویل خودروی شاهین با وجود تکمیل وجه مواجه شدند و این تاخیر در تحویل مشتریان را با مشکلات مالی و روانی بسیاری مواجه کرده است.

به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است تحویل خودروی شاهین به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام خسته نباشید. ما خودروی شاهین ثبت نام کردیم تحویلی زمستان ۱۴۰۲ بود ولی هم اکنون که ندادند؛ هیچ سود مشارکت وتاخیر به ما تعلق نگرفته است. قیمت کارخانه‌ای که ۴۲۵ میلیون بود به قیمت ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ الان هم سهمیه بنزین را قطع کردند. خواهش می‌کنم به داد ما برسید ما چه گناهی کردیم. خواهش می‌کنم پیگیری کنید.