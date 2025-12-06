باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سعید رحمان سالاری مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت:این تغییر استراتژیک با هدف اصلی کاهش وابستگی به بنزین و ارتقاء کیفیت سوخت ارائه شده به هموطنان صورت گرفته است.
وی افزود: در هفته جاری، فراخوان ثبتنام برای متقاضیان تبدیل خودرو از بنزین به دوگانهسوز LPG منتشر خواهد شد. این امکان به مالکان خودروها اجازه میدهد تا با تبدیل قانونی، از مزایای سوخت LPG بهرهمند شوند. مراحل ثبتنام شامل اطلاعرسانی رسمی، ثبتنام آنلاین از طریق وبسایت مخصوص، و سپس تأیید و اجرای فرآیند تبدیل خواهد بود.
سالاری همچنین به توسعه زیرساختها اشاره کرد و گفت: «هفته گذشته، فراخوان مربوط به احداث جایگاههای توزیع LPG نیز اعلام شد. متقاضیان میتوانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها و رعایت کامل شرایط مکانی و استانداردهای ایمنی، درخواستهای خود را ثبت نمایند.»
مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در خصوص دغدغه ایمنی مالکان خودروها اظهار کرد: با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته میان وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت، تأکید میشود که تمامی مراحل تبدیل، تحت نظارت دقیق و بر اساس معتبرترین استانداردهای کشور انجام خواهد شد. پس از اتمام موفقیتآمیز فرآیند تبدیل، برای هر خودرو گواهی سلامت صادر میگردد که نشاندهنده رعایت کامل اصول ایمنی است.
سالاری تأکید کرد: ورود LPG و تسهیل تبدیل دوگانهسوز، گامی مهم در مسیر بهبود مستمر وضعیت سوخت کشور است و امیدواریم با همکاری و اجرای دقیق استانداردها، این طرح با موفقیت کامل به اجرا درآید.