مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: تا پایان هفته فراخوان ثبت نام خودروهای متقاضی تبدیل از بنزین به دوگانه سوز ال‌پی‌جی را اعلام خواهیم کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سعید رحمان سالاری مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت:این تغییر استراتژیک با هدف اصلی کاهش وابستگی به بنزین و ارتقاء کیفیت سوخت ارائه شده به هموطنان صورت گرفته است.

وی افزود: در هفته جاری، فراخوان ثبت‌نام برای متقاضیان تبدیل خودرو از بنزین به دوگانه‌سوز LPG منتشر خواهد شد. این امکان به مالکان خودروها اجازه می‌دهد تا با تبدیل قانونی، از مزایای سوخت LPG بهره‌مند شوند. مراحل ثبت‌نام شامل اطلاع‌رسانی رسمی، ثبت‌نام آنلاین از طریق وب‌سایت مخصوص، و سپس تأیید و اجرای فرآیند تبدیل خواهد بود.

سالاری همچنین به توسعه زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: «هفته گذشته، فراخوان مربوط به احداث جایگاه‌های توزیع LPG نیز اعلام شد. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها و رعایت کامل شرایط مکانی و استانداردهای ایمنی، درخواست‌های خود را ثبت نمایند.»

مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص دغدغه ایمنی مالکان خودروها اظهار کرد: با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته میان وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت، تأکید می‌شود که تمامی مراحل تبدیل، تحت نظارت دقیق و بر اساس معتبرترین استانداردهای کشور انجام خواهد شد. پس از اتمام موفقیت‌آمیز فرآیند تبدیل، برای هر خودرو گواهی سلامت صادر می‌گردد که نشان‌دهنده رعایت کامل اصول ایمنی است.

 سالاری تأکید کرد: ورود LPG و تسهیل تبدیل دوگانه‌سوز، گامی مهم در مسیر بهبود مستمر وضعیت سوخت کشور است و امیدواریم با همکاری و اجرای دقیق استانداردها، این طرح با موفقیت کامل به اجرا درآید.

برچسب ها: گاز سوز کردن خودرو ، سی ان جی گاز
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
دو هفته آینده زمان آغاز دوگانه سوز کردن تاکسی‌های اینترنتی
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان پاسخ داده شد؛
گاز سوز کردن خودرو‌ها چقدر هزینه‌ها را کاهش می‌دهد؟
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
تایید مشخصات ۱۲ هزار خودروی عمومی برای گازسوز شدن/تاکسی‌های اینترنتی در نوبت دوگانه سوز شدن قرار دارند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۵ ۱۶ آذر ۱۴۰۴
سال ۹۸ هم وقتی بنزین را گران کردن همین اقدام مقطعی و همین شعار را گفتند بعد یکماه که کشورازتب وتاب گرانی افتاد ال پی جی کردن هم تمام شد الان هم مثل سال ۹۸
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۹ ۱۶ آذر ۱۴۰۴
سلام چرا برنامه فیلو درآمد من را نمی‌دهد مادرم فلج است و پول کرایه خانه ام چند برابر شده ؟و اینکه چرا دولت زمین رایگان به مستأجران نمی‌دهد به دهک یک تا هفت و اینکه من خانه ندارم و مستاجرم من را دهک پنج گذاشتن و اینکه چرا قیمت لبنیات در سال ۶بار گران شد ولی قیمت دستمزد یک بار فقط گران شد
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۸ ۱۶ آذر ۱۴۰۴
الان مشکل مملکت بنزینه ؟؟؟
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۳۱ ۱۶ آذر ۱۴۰۴
بیچاره مردم که صداشون هم منتشر نمی شه. دلار شده صد و بیست. آقای پزشکیان.
۱
۳
پاسخ دادن
Poland
مسعود
۰۰:۲۲ ۱۶ آذر ۱۴۰۴
کشورهایی که استفاده از LPG بسیار گسترده است:

ترکیه → بزرگ‌ترین مصرف‌کننده LPG خودرویی در جهان

کره جنوبی

لهستان → یکی از وسیع‌ترین شبکه‌های LPG

ایتالیا

هلند

ژاپن

استرالیا

مکزیک
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
mizban
۲۲:۴۳ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
خطر سی ان جی خیلی بوده ولی نداشتیم ال پی جی . عااااااالیه ال پی جی چند سال داشتم خیلی خوب بود قیمتش رفت بالا نتونستم دیگه گاز بزنم امیدوارم بصرفه باشه و به هر ماشینی و مدلی امکانش رو بدن
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۲ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
اتفاقا ال پی جی برعکس سی ان جی، خیلی بهتره. یه پیکان ال پی جی داشتم بسیار عالی و بصرفه بود نمیدونم کدوم شیر پاکدخورده ای ال پی جی رو حذف کرد.
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۶ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
سوخت اصلی ماشین بعد از بنزین LPGهس ...خیلی عالی هس
۱
۵
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۲۰:۰۵ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
چند سال دیگه گاز داریم
اینم میشه لوله کشی گاز!
مدیریت اصلا معنی ندارع انگار!
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۹:۵۰ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
ال پی جی مساوی انفجار و سوختگی و از دست رفتن جان فرزندان ایران زمین .شما اگه راست میگین سی ان جی را رایگان نصب کنید
۱۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۷ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
هیچ اطلاعی از ال پی جی ندارین چرا نظر میدین ۵سال داشتم ۶۰ لیتر میزدم از مشهد میرفتم تهران تموم میشد ۱۰۰۰کیلومتر راه میره.
خواهشا اطلاع کسب کنین بعد نظر بدین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۱ ۱۶ آذر ۱۴۰۴
هر چیزی رو که با امنیت و احتیاط استفاده نکنی خطرناکه حتی یک ورق کاغذ بعضاً مثل یک چاقو میبره
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۹:۴۸ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
اصلا پشت تمام طرحهایی که تو مملکت اجرایی میکنن یه ادم کارشناس که مطالاعاتی انجام داده باشه وجود نداره
اول یه طرحی را اجرایی مبکنن / بعد اگه نشد برمیگردیم سر جای اولمون / یه طرح دیگه را امتحان مزکنیم / اگه بازم نشد
.......
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۴ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
اخه موتور این ماشینها که پایه گاز سوز نیستن
موتور تمام ماشینهای مردم را با این طرحهایتان خراب میکنید
۶
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۸ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
اصلا ال پی جی میدونی چیه؟ بعد نظر بدین متور رو خراب میکنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۴ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
پول آب شیرین کن و انتقال آب رو دارن خرج این چیزا میکنن
۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۹ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
هرچیزی جایه خودش اینم واجبه
