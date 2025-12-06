باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضا اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان در کارگروه ویژه بررسی پایانههای مرزی با تأکید بر ضرورت اعمال مدیریت واحد در پایانههای مرزی این استان، اظهار کرد: پس از بازنگری و تصویب طرح جامع پایانه سومار، موقعیت استقرار تجهیزات، دستگاهها، اولویتها و نیازهای ساخت و ساز مشخص خواهد شد.
وی، مهمترین شرط آغاز عملیات اجرایی پایانه سومار را تعیین زمین دارای قابلیت واگذاری دانست و بیان کرد: پس از تعیین زمین و تکمیل و تصویب طرح جامع پایانه، عملیات اجرایی احداث آن آغاز خواهد شد.
معاون وزیر و رئیس سازمان همچنین از برنامهریزی برای ایجاد تأسیسات رفاهی برای رانندگان خبر داد و افزود: همچنین سرمایهگذار بخش خصوصی و احداث تیرپارک در نزدیکی محدوده مرز، از توقف کامیونها در نقطه صفری جلوگیری و زمینه را برای بهبود و ارتقاء خدمات فراهم میکند.
اکبری همچنین از آمادگی سازمان راهداری و حملونقل جادهای برای تهیه طرح جامع پایانه سومار خبر داد.
وی با اشاره به آمادگی این سازمان برای اجرای روکش آسفالت چند کیلومتر منتهی به پایانه، تأکید کرد: همچنین سیستم نوبتدهی الکترونیکی بهسرعت در مرز سومار پیادهسازی خواهد شد، تا زمان توقف کامیونها به حداقل کاهش یابد.
معاون وزیر و رئیس سازمان با اشاره به اینکه وضعیت آسفالت محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه طی سالهای اخیر متحول شده است، خاطرنشان کرد: در خصوص پایانه مرزی خسروی نیز این آمادگی در سازمان راهداری و حملونقل جادهای وجود دارد که نسبت به تهیه طرح جامع این پایانه اقدام شود، البته تعیین زمین قابل واگذاری نیز میتواند موجب سرعت بخشیدن به آغاز فعالیت اجرایی این پروژه شود.
اکبری در ادامه در خصوص پیشنهادات مطرحشده درباره تعریض پل پرویزخان، گفت: عرض حدود ۳۰ متری این پل امکان عبور پنج لاین خودرو را فراهم کرده است، البته تعریض پل نیز دریافت مجوز از سوی مراجع ذیربط بوده و در صورت تحقق آن، این آمادگی وجود دارد که بلافاصله نسبت به اجرای عملیات تعریض پل اقدام کنیم.
وی با تأکید بر اینکه تاکنون ۹۰ درصد از طرح جامع پایانه مرزی پرویزخان اجرایی شده و مشکل جدی زیرساختی در این منطقه وجود ندارد، افزود: طی روزهای آینده و با برگزاری جلسه با طرف عراقی، نسبت به جابهجایی یا نوسازی کانال مسافری در این پایانه تصمیمگیری میشود.
معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری همچنین در خصوص پیشنهادات ارائه شده مبنی بر احداث پارکسوار اتوبوسی در مرز خسروی، بیان کرد: محل احداث پارکسوار باید سریعاً مشخص شود، تا نسبت به اجرای عملیات آسفالت آن پیش از اربعین سال آینده اقدام شود.
اکبری با اشاره به نقش پایانههای مرزی استان کرمانشاه در جابهجایی کالا و مسافر، تصریح کرد: تکمیل طرحهای جامع و تعیین زمینهای مورد نیاز برای اجرای آنها، ایجاد تیرپارکهای استاندارد و همکاری همه دستگاهها، میتواند بستر را برای فعالیت پایانههایی کارآمد و پاسخگویی بهینه به تجارت و تردد زائران اربعین حسینی مهیا کند.