باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل اطلاعات استان مازندران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان مازندران سه نفر از شبکه مرتبطین و پشتیبان "کانال شناسایی و شکار مزدور" شناسایی و دستگیر شدند.

این کانال با انتشار اخبار کذب ضمن جریحه دار نمودن افکار عمومی اقدام به تحریک مخاطبان به فعالیت های بر اندازانه و تروریستی می نمود.

با توجه به شناسایی تمامی دنبال کنندگان این جریان منحرف هشدار داده می شود هرچه سریع تر نسبت به ترک کانال اقدام نمایند.بدیهی است تمام کسانی که تاکنون با این کانال همکاری نمودند.

در صورت معرفی خود به دستگاه قضایی و امنیتی مشمول رافت اسلامی خواهند شد. هم چنین افرادی که مورد هتک حیثیت و سوء استفاده این کانال قرار گرفتند می توانند برای ثبت شکایت به دستگاه قضایی مراجعه کنند.

پیشتر رییس کل دادگستری مازندران از بازداشت عوامل کانال تلگرامی معاند و ضد انقلاب "شکار مزدور" در یکی از شهرهای استان توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد و گفت: مجرمین با صدور قرار مناسب به زندان معرفی شدند.

عباس پوریانی افزود: در پی اشراف کامل اطلاعاتی و پیگیری های صورت گرفته و در نهایت از دسترس خارج شدن کانال تلگرامی "شکار مزدور"، دستگیری عوامل این شبکه در دستور کار دادستانی چالوس قرار گرفت.

وی با اشاره به بازداشت و دستگیری عوامل اصلی کانال تلگرامی "شکار مزدور" با صدور دستور قضایی از سوی دادستان چالوس، تاکید کرد: این افراد با به‌کارگیری اشخاص معتمد در شهرستان ها و جمع آوری اخبار در قبال دریافت وجه، به طور مستقیم با ادمین کانال مرتبط بوده و با ارسال اخبار برای مشارالیه، ضمن تهدید مردم و مسئولان مبالغ هنگفتی را کسب کرده و سبب بی آبرویی شهروندان می شدند.

پوریانی تصریح کرد: هشت عضو اصلی این کانال تلگرامی در ایران در شهرهای رامسر ، تنکابن، چالوس، عباس آباد و نوشهر پس از ۱۰ ماه تحقیقات کامل و رصد دقیق و محرمانه اطلاعاتی از سوی دستگاه قضایی مازندران و سربازان گمنام امام زمان (ع) در اداره کل اطلاعات استان طی عملیاتی ضربتی دستگیر و پس از تشکیل پرونده واحد در دادسرای چالوس با صدور قرار مناسب به زندان معرفی شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران، مشارکت در تشکیل و اداره شبکه برای برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام را از جمله عناوین اتهامی متهمین عنوان و خاطرنشان کرد: تحقیقات کامل تا دستگیری سایر عوامل مرتبط ادامه خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: با توجه به شناسایی دنبال کنندگان این جریان منحرف، به آنها هشدار داده می شود هرچه سریع‌ تر، نسبت به ترک کانال معاند مذکور اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: افرادی که تاکنون با کانال مذکور همکاری داشته اند در صورت معرفی خود به دستگاه امنیتی، مشمول رافت اسلامی خواهند شد.

پوریانی تاکید کرد: افرادی که مورد هتک حیثیت و سوءاستفاده این کانال قرار گرفته اند نیز می توانند برای ثبت شکایت به دستگاه قضایی استان مراجعه کنند.

منبع: ایرنا