Oukitel با گوشی جدید خود، با مشخصات فنی برتر و طراحی بسیار بادوام، توجه علاقه‌مندان به الکترونیک را به خود جلب کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - Oukitel WP۶۰ دارای بدنه مقاوم در برابر ضربه مطابق با استاندارد‌های MIL-STD-۸۱۰H و مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبه‌بندی IP۶۸/IP۶۹K است. ابعاد آن ۱۸۴ در ۸۷ در ۱۴.۹ میلی‌متر و وزن آن ۳۶۰ گرم است.

سیستم دوربین اصلی آن شامل یک لنز زاویه باز ۱۰۸ مگاپیکسلی، یک لنز دید در شب ۸ مگاپیکسلی و یک لنز ماکرو است. دوربین جلو ۳۲ مگاپیکسلی است.

صفحه نمایش آن ۷.۲ اینچی IPS LCD با وضوح ۷۲۰ در ۱۵۶۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز و تراکم پیکسلی تقریباً ۲۳۹ ppi است. این صفحه نمایش توسط شیشه بسیار بادوام و مقاوم در برابر ضربه و خش محافظت می‌شود.

این گوشی با اندروید ۱۵ اجرا می‌شود و از پردازنده مدیاتک دایمنسیتی ۷۰۲۵، پردازنده گرافیکی IMG BXM-۸-۲۵۶، ۱۲/۱۶ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا از طریق کارت‌های microSDXC بهره می‌برد.

اوکیتل همچنین این گوشی را به دو درگاه سیم‌کارت، پورت USB Type-C، گیرنده رادیو FM، تراشه NFC، اسکنر اثر انگشت و یک باتری بزرگ ۱۰۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی که از شارژ سریع ۳۳ واتی پشتیبانی می‌کند، مجهز کرده است.

منبع: gsmarena

