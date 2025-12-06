باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - Oukitel WP۶۰ دارای بدنه مقاوم در برابر ضربه مطابق با استانداردهای MIL-STD-۸۱۰H و مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبهبندی IP۶۸/IP۶۹K است. ابعاد آن ۱۸۴ در ۸۷ در ۱۴.۹ میلیمتر و وزن آن ۳۶۰ گرم است.
سیستم دوربین اصلی آن شامل یک لنز زاویه باز ۱۰۸ مگاپیکسلی، یک لنز دید در شب ۸ مگاپیکسلی و یک لنز ماکرو است. دوربین جلو ۳۲ مگاپیکسلی است.
صفحه نمایش آن ۷.۲ اینچی IPS LCD با وضوح ۷۲۰ در ۱۵۶۰ پیکسل، نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز و تراکم پیکسلی تقریباً ۲۳۹ ppi است. این صفحه نمایش توسط شیشه بسیار بادوام و مقاوم در برابر ضربه و خش محافظت میشود.
این گوشی با اندروید ۱۵ اجرا میشود و از پردازنده مدیاتک دایمنسیتی ۷۰۲۵، پردازنده گرافیکی IMG BXM-۸-۲۵۶، ۱۲/۱۶ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا از طریق کارتهای microSDXC بهره میبرد.
اوکیتل همچنین این گوشی را به دو درگاه سیمکارت، پورت USB Type-C، گیرنده رادیو FM، تراشه NFC، اسکنر اثر انگشت و یک باتری بزرگ ۱۰۰۰۰ میلیآمپر ساعتی که از شارژ سریع ۳۳ واتی پشتیبانی میکند، مجهز کرده است.
منبع: gsmarena