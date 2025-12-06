باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- در طول زمستان، پوست به دلیل تغییرات شدید بین هوای سرد بیرون و گرمای داخل، به شدت خشک و ترک خورده شده و باعث از دست دادن رطوبت و پوسته پوسته شدن و ناسالم شدن آن میشود.
در حالی که استفاده از یک مرطوب کننده غنی و سرشار از مواد مغذی ممکن است اولین قدم به نظر برسد، لکههای خشک اغلب به سرعت برمیگردند، که نشان میدهد رژیم غذایی نقش بیشتری در سلامت پوست نسبت به یک برنامه منظم مراقبت از پوست دارد.
ماجد حسین، یکی از بنیانگذاران یک سرویس پوست شخصی، پیشنهاد میکند که آووکادو ممکن است راه حل مناسبی برای مبارزه با خشکی و ترک خوردگی در زمستان باشد.
حسین میگوید: "رژیم غذایی نقش مهمی در حفظ سلامت مطلوب پوست دارد و هیدراته نگه داشتن و حفظ رطوبت آن برای جلوگیری از خشکی و آسیب ضروری است. "
او اضافه میکند: «آووکادو یک غذای فوقالعاده برای سلامت پوست است، زیرا سرشار از آنتیاکسیدان است که خاصیت ارتجاعی پوست را افزایش داده و با علائم پیری مبارزه میکند. همچنین سرشار از مواد مغذی مانند چربیهای تک غیراشباع، ویتامینهای A، C و E و پتاسیم است که همگی به محافظت از پوست در برابر خشکی و ترک خوردگی کمک میکنند.»
لوئیز پین، متخصص تغذیه، تأیید میکند که آووکادو سد چربی پوست، لایه محافظی که رطوبت را حفظ میکند، را تقویت میکند و در نتیجه پوسته پوسته شدن و خشکی رایج در زمستان را کاهش میدهد. چربیهای تک غیراشباع همچنین به بدن کمک میکنند تا ویتامینهای محلول در چربی مانند A، E و K را جذب کند که نقش حیاتی در سلامت پوست دارند.
ویتامین E خواص آنتیاکسیدانی دارد که اثرات استرس اکسیداتیو را که پوست روزانه به دلیل عوامل مضر محیطی مانند آلودگی و اشعه ماوراء بنفش در معرض آن قرار میگیرد، کاهش میدهد.
طبق گزارش سرویس بهداشت ملی انگلیس (NHS)، زنان روزانه به حدود ۳ میلیگرم ویتامین E و مردان به ۴ میلیگرم نیاز دارند. یک آووکادوی متوسط میتواند به شما در تأمین این نیاز کمک کند.
مطالعهای که در مجلهی زیبایی پوست منتشر شد، نشان داد که ۳۹ زن که به مدت هشت هفته روزانه یک آووکادو مصرف کردند، در مقایسه با گروه کنترل، افزایش خاصیت ارتجاعی و سفتی پوست پیشانی خود را تجربه کردند.
لوئیز توضیح میدهد: «اگرچه تحقیقات بیشتری لازم است، اما نتایج نشان میدهد که مصرف منظم آووکادو ممکن است از ساختار پوست از درون پشتیبانی کند. شاید حتی بهتر از آن، گنجاندن آن در رژیم غذایی، چه در سالاد، چه روی نان تست یا در اسموتی، آسان باشد.»
منبع: روزنامهی سان