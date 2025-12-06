در طول زمستان، پوست به دلیل تغییرات شدید بین هوای سرد بیرون و گرمای داخل، به شدت خشک می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- در طول زمستان، پوست به دلیل تغییرات شدید بین هوای سرد بیرون و گرمای داخل، به شدت خشک و ترک خورده شده و باعث از دست دادن رطوبت و پوسته پوسته شدن و ناسالم شدن آن می‌شود.

در حالی که استفاده از یک مرطوب کننده غنی و سرشار از مواد مغذی ممکن است اولین قدم به نظر برسد، لکه‌های خشک اغلب به سرعت برمی‌گردند، که نشان می‌دهد رژیم غذایی نقش بیشتری در سلامت پوست نسبت به یک برنامه منظم مراقبت از پوست دارد.

ماجد حسین، یکی از بنیانگذاران یک سرویس پوست شخصی، پیشنهاد می‌کند که آووکادو ممکن است راه حل مناسبی برای مبارزه با خشکی و ترک خوردگی در زمستان باشد.

حسین می‌گوید: "رژیم غذایی نقش مهمی در حفظ سلامت مطلوب پوست دارد و هیدراته نگه داشتن و حفظ رطوبت آن برای جلوگیری از خشکی و آسیب ضروری است. "

او اضافه می‌کند: «آووکادو یک غذای فوق‌العاده برای سلامت پوست است، زیرا سرشار از آنتی‌اکسیدان است که خاصیت ارتجاعی پوست را افزایش داده و با علائم پیری مبارزه می‌کند. همچنین سرشار از مواد مغذی مانند چربی‌های تک غیراشباع، ویتامین‌های A، C و E و پتاسیم است که همگی به محافظت از پوست در برابر خشکی و ترک خوردگی کمک می‌کنند.»

لوئیز پین، متخصص تغذیه، تأیید می‌کند که آووکادو سد چربی پوست، لایه محافظی که رطوبت را حفظ می‌کند، را تقویت می‌کند و در نتیجه پوسته پوسته شدن و خشکی رایج در زمستان را کاهش می‌دهد. چربی‌های تک غیراشباع همچنین به بدن کمک می‌کنند تا ویتامین‌های محلول در چربی مانند A، E و K را جذب کند که نقش حیاتی در سلامت پوست دارند.

ویتامین E خواص آنتی‌اکسیدانی دارد که اثرات استرس اکسیداتیو را که پوست روزانه به دلیل عوامل مضر محیطی مانند آلودگی و اشعه ماوراء بنفش در معرض آن قرار می‌گیرد، کاهش می‌دهد.

طبق گزارش سرویس بهداشت ملی انگلیس (NHS)، زنان روزانه به حدود ۳ میلی‌گرم ویتامین E و مردان به ۴ میلی‌گرم نیاز دارند. یک آووکادوی متوسط ​​می‌تواند به شما در تأمین این نیاز کمک کند.

مطالعه‌ای که در مجله‌ی زیبایی پوست منتشر شد، نشان داد که ۳۹ زن که به مدت هشت هفته روزانه یک آووکادو مصرف کردند، در مقایسه با گروه کنترل، افزایش خاصیت ارتجاعی و سفتی پوست پیشانی خود را تجربه کردند.

لوئیز توضیح می‌دهد: «اگرچه تحقیقات بیشتری لازم است، اما نتایج نشان می‌دهد که مصرف منظم آووکادو ممکن است از ساختار پوست از درون پشتیبانی کند. شاید حتی بهتر از آن، گنجاندن آن در رژیم غذایی، چه در سالاد، چه روی نان تست یا در اسموتی، آسان باشد.»

منبع: روزنامه‌ی سان

برچسب ها: خشکی پوست ، زمستان ، پوست صورت ، رژیم غذایی
خبرهای مرتبط
کدام مواد غذایی برای سلامت پوست مضر هستند؟
۱۰ عادت اشتباه روزانه که قاتل سلامت پوستتان هستند
چند توصیه برای کاهش خشکی پوست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ تهدیدی برای کیفیت تربیت معلم
آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد از امروز
رویداد صدرا؛ پیوند دانشگاه و صنعت برای پرورش دانشجویان کارآفرین
۱۶ آذر؛ فرصتی برای تامل در حفظ آرمان‌های اصیل دینی و ملی
انتقاد کارشناسان از تعدد آیین‌نامه، دستورالعمل و قوانین درباره مسئولیت اجتماعی در کشور
دانشگاه فرهنگیان جزو برترین‌های کشور است
افزایش بودجه عمرانی دانشگاه فرهنگیان از ۱۵۰ میلیارد به ۲ هزار میلیارد تومان
آخرین اخبار
افزایش بودجه عمرانی دانشگاه فرهنگیان از ۱۵۰ میلیارد به ۲ هزار میلیارد تومان
۱۶ آذر؛ فرصتی برای تامل در حفظ آرمان‌های اصیل دینی و ملی
دانشگاه فرهنگیان جزو برترین‌های کشور است
رویداد صدرا؛ پیوند دانشگاه و صنعت برای پرورش دانشجویان کارآفرین
انتقاد کارشناسان از تعدد آیین‌نامه، دستورالعمل و قوانین درباره مسئولیت اجتماعی در کشور
آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد از امروز
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ تهدیدی برای کیفیت تربیت معلم
آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۲۰ آذر برگزار می‌شود
دانشجو باید نیازهای آینده کشور را رصد کند
عدم اتصال زنجیره تامین به سامانه «تی تک» سبب قاچاق دارو می‌شود + فیلم
کشف یک ساختار کیهانی غول‌پیکر كه می‌تواند اسرار شکل‌گیری راه شیری را آشکار کند
راه حل عالی برای مبارزه با خشکی پوست در زمستان
Oukitel WP ۶۰: یک گوشی مقاوم جدید با باتری بزرگ و دوربین‌های دید در شب
افزایش غیرمعمول روشنایی دنباله‌دار 3I/ATLAS نشانه چیست؟!
اولین نقشه سه‌بعدی از تمام ساختمان‌های جهان ساخته شد
کلید داشتن خواب عمیق چیست؟
کاهش ذخایر خونی به حدود ۵ روز در روزهای هوای آلوده
یک شبیه‌سازی عجیب، اسرار سیاه‌چاله‌ها را فاش کرد
رویکردی جدید برای درمان یکی از خطرناک‌ترین تومور‌های مغزی
مهمترین علائم دیابت چیست؟
نتایج ششمین دوره آزمون زبان انگلیسی وزارت علوم ۲۳ آذرماه منتشر می‌شود