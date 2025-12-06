رئیس دولت موقت سوریه در مجمع دوحه پیرامون تجاوزگری رژیم صهیونیستی، انتخابات سوریه و عضویت سابق در گروه‌های تروریستی صحبت کرد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - احمد الشرع (ابومحمد الجولانی) رئیس دولت موقت سوریه می‌گوید که دمشق در تلاش است تا حمایت گسترده‌ای از موضع خود در قبال (رژیم) اسرائیل ایجاد کند.

او اظهار داشت: «آنچه ما سعی می‌کنیم انجام دهیم، متقاعد کردن بازیگران قدرتمند منطقه‌ای و بین‌المللی است. آنها از سوریه و خواسته‌های آن حمایت می‌کنند.»

الشرع تاکید کرد که خواسته‌ی سوریه از جمله عقب‌نشینی (رژیم) اسرائیل به خطوط قبل از زمستان سال گذشته و حفظ توافق‌نامه‌ی جدایی ۱۹۷۴ همچنان پابرجا است.

او با هشدار نسبت به اینکه تلاش رژیم صهیونیستی برای ایجاد منطقه‌ی حائل جدید می‌تواند منطقه را «به وضعیتی جدی و خطرناک» سوق دهد، گفت: «چه کسی از آن منطقه محافظت خواهد کرد؟ اسرائیل اغلب می‌گوید که از حمله از جنوب سوریه می‌ترسد، بنابراین اگر ارتش سوریه یا نیرو‌های سوری قرار است در آنجا باشند، چه کسی از این منطقه‌ی حائل یا غیرنظامی محافظت خواهد کرد؟ این سوریه است که مورد حمله اسرائیل قرار گرفته و نه برعکس. بنابراین، چه کسی حق بیشتری برای ادعای منطقه حائل و خروج دارد؟»

رئیس دولت موقت سوریه در ادامه، به سوالی پیرامون «تروریست» بودن خود پاسخ داد. الشرع گفت: «تعریف تروریسم یا تروریست چیست؟ ۲۵ سال است که این کلمه را می‌شنویم. اما در درک کلمه تروریست سردرگمی زیادی وجود دارد.» الشرع گفت که به نظر او، تروریست‌ها کسانی هستند که افراد بی‌گناه، کودکان و زنان را می‌کشند و از ابزار‌های نامشروع برای آسیب رساندن به مردم استفاده می‌کنند.

او گفت: «اگر بخواهم درباره خودم صحبت کنم، من هرگز به یک غیرنظامی آسیبی نرسانده‌ام، در چندین جبهه جنگیده‌ام و بیش از ۲۰ سال با افتخار جنگیده‌ام. مردم می‌دانند که این توصیف [درباره من] دقیق نیست، به همین دلیل است که من دیگر توسط شورای امنیت به عنوان تروریست شناخته نمی‌شوم.»

رئیس دولت موقت سوریه همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون روند انتخابات این کشور گفت که او به عنوان رئیس موقت دولت به مدت پنج سال در این سمت خدمت می‌کند و پس از آن انتخابات جدیدی برای تعیین رئیس جمهور برگزار خواهد شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ابومحمد الجولانی ، سوریه ، حملات اسرائیل
خبرهای مرتبط
گفت‌وگوی جولانی و نخست وزیر لبنان در نشست دوحه
کانادا سوریه را از فهرست «حامیان تروریسم دولتی» خود حذف کرد
ترکی الفیصل: اسرائیلِ دردسرساز بزرگترین تهدید برای ثبات خاورمیانه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
در عراق چه خبر است؛ اشتباه فنی یا پالس سیاسی؟ 
کانادا سوریه را از فهرست «حامیان تروریسم دولتی» خود حذف کرد
مذاکرات آمریکا و اوکراین فردا از سر گرفته می‌شود
تعداد کشته‌شدگان سیل اندونزی از ۹۰۰ نفر گذشت
هدف رزمایش ایران هشدار به دشمنان است
حمله پهپادی در سودان جان ۷۹ غیرنظامی از جمله ۴۳ کودک را گرفت
نخست وزیر قطر: مذاکرات غزه در مرحله حساسی قرار دارد
غروب دیپلماسی؛ دیکته واشنگتن به قاره جنوب 
بلومبرگ: نشست آمریکا و اوکراین در فلوریدا هیچ پیشرفت جدی نداشت
نخست وزیر مجارستان: اتحادیه اروپا در فساد غرق شده است
آخرین اخبار
توضیح وزیر خارجه ترکیه درباره شرایط خلع سلاح حماس
الجولانی: عقب‌نشینی اسرائیل از مطالبات جدی دولت سوریه است
قطر: موج هوش مصنوعی، جهان را به سمت کمبود گاز مایع می‌برد
گفت‌وگوی جولانی و نخست وزیر لبنان در نشست دوحه
کالاس: اتحادیه اروپا همچنان آمریکا را متحد اصلی خود می‌داند
تعداد کشته‌شدگان سیل اندونزی از ۹۰۰ نفر گذشت
فرانسه پرواز مرموز پهپاد بر فراز پایگاه زیردریایی هسته‌ای را بررسی می‌کند
حمله پهپادی در سودان جان ۷۹ غیرنظامی از جمله ۴۳ کودک را گرفت
نخست وزیر قطر: مذاکرات غزه در مرحله حساسی قرار دارد
غزه با گذشت یک سال از دستگیری مدیر بیمارستان کمال عدوان خواستار اقدام جهانی شد
بلومبرگ: نشست آمریکا و اوکراین در فلوریدا هیچ پیشرفت جدی نداشت
بیش از ۵۷ هزار خانوار در غزه با سرپرستی زنان با مشکلات شدیدی رو‌به‌رو هستند
نخست وزیر مجارستان: اتحادیه اروپا در فساد غرق شده است
هدف رزمایش ایران هشدار به دشمنان است
مذاکرات آمریکا و اوکراین فردا از سر گرفته می‌شود
کانادا سوریه را از فهرست «حامیان تروریسم دولتی» خود حذف کرد
در عراق چه خبر است؛ اشتباه فنی یا پالس سیاسی؟ 
غروب دیپلماسی؛ دیکته واشنگتن به قاره جنوب 
آمریکا فاش کرد: اروپا در مسیر زوال تمدنی
حمله کاخ سفید به واشنگتن‌پست
نمایندگان دموکرات خواستار استعفای فوری وزیر دفاع آمریکا شدند
نروژ برای مقابله با روسیه زیردریایی‌های جدید می‌خرد
روسیه انتظار دارد آمریکا نتایج مذاکرات با اوکراین را به اشتراک بگذارد
ترامپ بالاخره یک جایزه صلح گرفت!
اکثریت قریب به اتفاق مردم در پایتخت سودان با کمبود غذا مواجه هستند
ارتش پاکستان عمران خان را «بیمار روانی» خواند
جنایت سیستماتیک علیه خانواده مروان برغوثی
رویترز: غرب در حال بررسی ممنوعیت حمل‌ونقل نفت روسیه است
اسرائیل ۷۲۷ میلیون دلار برای سفیدشویی خود اختصاص داد
اذعان باراک به ناتوانی نظامی اسرائیل برای خلع سلاح حزب‌الله