باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - احمد الشرع (ابومحمد الجولانی) رئیس دولت موقت سوریه میگوید که دمشق در تلاش است تا حمایت گستردهای از موضع خود در قبال (رژیم) اسرائیل ایجاد کند.
او اظهار داشت: «آنچه ما سعی میکنیم انجام دهیم، متقاعد کردن بازیگران قدرتمند منطقهای و بینالمللی است. آنها از سوریه و خواستههای آن حمایت میکنند.»
الشرع تاکید کرد که خواستهی سوریه از جمله عقبنشینی (رژیم) اسرائیل به خطوط قبل از زمستان سال گذشته و حفظ توافقنامهی جدایی ۱۹۷۴ همچنان پابرجا است.
او با هشدار نسبت به اینکه تلاش رژیم صهیونیستی برای ایجاد منطقهی حائل جدید میتواند منطقه را «به وضعیتی جدی و خطرناک» سوق دهد، گفت: «چه کسی از آن منطقه محافظت خواهد کرد؟ اسرائیل اغلب میگوید که از حمله از جنوب سوریه میترسد، بنابراین اگر ارتش سوریه یا نیروهای سوری قرار است در آنجا باشند، چه کسی از این منطقهی حائل یا غیرنظامی محافظت خواهد کرد؟ این سوریه است که مورد حمله اسرائیل قرار گرفته و نه برعکس. بنابراین، چه کسی حق بیشتری برای ادعای منطقه حائل و خروج دارد؟»
رئیس دولت موقت سوریه در ادامه، به سوالی پیرامون «تروریست» بودن خود پاسخ داد. الشرع گفت: «تعریف تروریسم یا تروریست چیست؟ ۲۵ سال است که این کلمه را میشنویم. اما در درک کلمه تروریست سردرگمی زیادی وجود دارد.» الشرع گفت که به نظر او، تروریستها کسانی هستند که افراد بیگناه، کودکان و زنان را میکشند و از ابزارهای نامشروع برای آسیب رساندن به مردم استفاده میکنند.
او گفت: «اگر بخواهم درباره خودم صحبت کنم، من هرگز به یک غیرنظامی آسیبی نرساندهام، در چندین جبهه جنگیدهام و بیش از ۲۰ سال با افتخار جنگیدهام. مردم میدانند که این توصیف [درباره من] دقیق نیست، به همین دلیل است که من دیگر توسط شورای امنیت به عنوان تروریست شناخته نمیشوم.»
رئیس دولت موقت سوریه همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون روند انتخابات این کشور گفت که او به عنوان رئیس موقت دولت به مدت پنج سال در این سمت خدمت میکند و پس از آن انتخابات جدیدی برای تعیین رئیس جمهور برگزار خواهد شد.
منبع: الجزیره