باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -محمدرضا مشایخی فرماندار میانه در این خصوص، ارائه گزارش مرتب توسط ادارات به فرمانداری و مسئولان قضایی را خواسته، افزود: از امروز در صورت سهل انگاری در این زمینه ترک فعل مدیران به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.

محمود محمودیان دادستان عمومی و انقلاب میانه نیز در این جلسه گفت: سوزاندن کاه و کلش و بقایای زراعی نقض قانون هوای پاک است و اعلام جرم خواهد شد و قلدری در تصرف اراضی شهرستان بی پاسخ نخواهد ماند.

وی در شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی شهرستان با تاکید بر جدیت دستگاه‌های اجرایی در جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیر مجاز گفت: قلدری عده‌ای در تعرض به اراضی شهرستان و ساخت و ساز غیرمجاز با هماهنگی بین ادارات پاسخ داده خواهد شد.

وی مشکلات عمده مردم را حاصل عدم هماهنگی بین ادارات دانست و گفت: بستر رودخانه‌ها و اراضی ملی باید با نظارت بیشتر حفاظت شوند و از برداشت ها؛ حفاری و ساخت و ساز‌های نامتعارف و غیرمجاز جلوگیری شود و دستگاه قضا و نیروی انتظامی نیز تمام قد در کنار دستگاه‌های متولی و ناظر جهت برخورد با متخلفان هستند.

دادستان میانه از توقیف وسایل نقلیه کمرشکن با بار بیل زنجیری بدون بارنامه خبر داد و گفت :سوزاندن کاه و کلش و بفایای زراعی نقض قانون هوای پاک است و جهاد کشاورزی و محیط زیست می‌بایست با شناسایی افراد اعلام جرم‌نمایند.