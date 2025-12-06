معاون اول رئیس جمهور بر اجرای طرح ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه‌های اتمی به عنوان یک ضرورت و واقعیت انکارناپذیر تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف عصر امروز شنبه(۱۵ آذرماه)، در جلسه کارگروه طرح‌های ویژه که رئیس سازمان انرژی اتمی، مجریان طرح‌ ۲۰ هزار مگاواتی نیروگاه‌های اتمی و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، با قدردانی از رویکرد و عملکرد سازمان انرژی اتمی ایران، اراده دولت چهاردهم برای استفاده حداکثری از فناوری‌های هسته‌ای برای کیفیت بخشی به زندگی مردم به ویژه تامین برق مورد نیاز کشور با جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را مورد تاکید قرار داد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به طرح توسعه ۲۰ هزار مگاواتی نیروگاه‌های اتمی، با بیان اینکه با بدخواهی کشورهای غربی، برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با نگاهی سیاسی و مغرضانه مواجه شد، تاکید کرد: در سال‌های اخیر کشورهای جهان متوجه شدند که جمهوری اسلامی ایران به دنبال استفاده از همه مزایا و ویژگی‌های انرژی هسته‌ای است و هیچگاه در پی کاربردهای غیر صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای نبوده است چراکه کاربردهای غیر صلح‌آمیز هسته‌ای در قاموس نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

وی با تاکید بر اینکه در دهه‌های گذشته بارها و در عمل اعلام کرده‌ایم که ایران بدنبال کاربردهای غیر صلح‌آمیز هسته‌ای نبوده و انرژی هسته‌ای را تنها برای رفع نیازهای خود در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، امنیت غذایی و دارویی با تکیه بر توان داخلی پیگیری کرده است، تصریح کرد: کشورهای غربی در قبال برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بد عمل کردند و ما با پیشرفت‌ها و دستاوردهای انرژی هسته‌ای در زمینه رادیوداروها پاسخ درخور به آنان در طول سالیان گذشته داده‌ایم.

اهمیت فرهنگ‌سازی برای تبیین مصارف و کاربردهای انرژی هسته‌ای در زندگی روزمره مردم

عارف با تاکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی برای تبیین مصارف و کاربردهای انرژی هسته‌ای در زندگی روزمره مردم، تصریح کرد: مردم باید با دیدن دستاوردهای سازمان انرژی اتمی متوجه ضرورت استفاده از این منبع مهم انرژی برای کاربردهای صلح‌آمیز در حوزه‌های کشاورزی و دارویی شوند و مزایای آن را در عمل و زندگی خود ببینند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه طرح ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه‌های اتمی تا افق سال ۱۴۲۰ با توجه به شرایط امروز کشور یک ضرورت و واقعیت انکارناپذیر است، افزود: سوخت هسته‌ای سالم‌ترین و تمیزترین منبع است که باید در این طرح با جدیت به ویژه در نیروگاه‌هایی که بنا است با تکیه بر توان داخلی بسازیم، رو به جلو گام برداریم.

عارف همچنین به نیازهای شرکت‌ها، نیروگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ صنعتی به منبع انرژی پایدار و در دسترس از جمله انرژی هسته‌ای اشاره کرد و ادامه داد: طرح ۲۰ هزار مگاواتی نیروگاه‌های اتمی فرصت خوبی برای همکاری با بخش خصوصی است.

افزایش ارتباطات سازمان انرژی اتمی با مراکز دانشگاهی کشور ضروری است

وی همچنین بر ضرورت افزایش ارتباطات و تعامل سازمان انرژی اتمی با مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاه‌های سراسر کشور تاکید کرد و گفت: امروز نتایج تجربه موفق این همکاری با دانشگاه‌ها را در زمینه امنیت سایبری مشاهده می‌کنیم که باید در زمینه انرژی هسته‌ای نیز همکاری‌ها با دانشگاه‌ها گسترش و تعمیق یابد.

محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز در این جلسه با بیان سیاست‌ها و رویکردهای سازمان انرژی اتمی در نحوه پیشبرد طرح‌های نیروگاهی و همکاری‌های بین‌المللی، توجه به ظرفیت‌های ملی در ساخت و تولید اقلام نیروگاهی و همچنین مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها را ارائه کرد.

در ادامه مدیران عامل شرکت‌های احداث و بهره‌برداری نیروگاه‌های اتمی گزارشی تفصیلی از پیشرفت طرح‌ها ارائه کردند.

همچنین در این جلسه مقرر شد ضرورت حمایت از برنامه‌های سازمان انرژی اتمی و پشتیبانی طرح‌های مصوب سازمان را در دستگاه ذی‌ربط با اهتمام ویژه مورد توجه قرار گیرد.

منبع: ایرنا

