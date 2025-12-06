شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از آلودگی هوای نیروگاه در اتوبان قزوین به کرج ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارخانهها میتوانند منابع اصلی آلودگی هوا باشند. آنها طیف گستردهای از آلایندهها را تولید میکنند و موجب تهدید سلامتی افراد در جامعه میشوند. دود و آلایندههای تولید شده توسط کارخانجات میتواند تأثیرات منفی بر کیفیت هوا دارد. به گفته شهروندخبرنگار ما نیروگاهی در اتوبان قزوین به کرج قرار دارد که موجب آلودگی هوای این منطقه شده و نفس اهالی این منطقه را تنگ کرده است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
منبع:داود آقاعلی - قزوین
