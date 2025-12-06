باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - الیسا کاسب پس از تکرار عنوان قهرمانی در رقابت‌های جهانی ذهنی ریاضی در مسقط عمان با استقبال همشهریانش مواجه شد.

آئین استقبال از الیسا کاسب با حضور ولی‌زاده فرماندار بابلسر، اعضای شورای شهر، مهاجری نژاد رئیس اداره آموزش و پرورش در میدان بسیج بابلسر برگزار شد.

قربانعلی ولی‌زاده فرماندار بابلسر در این آئین گفت: الیسا کاسب نه تنها افتخار شهرستان بابلسر و افتخار استان مازندران بلکه یک افتخار ملی برای کشور عزیزمان ایران اسلامی است.

وی افزود: این از رویش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که قطعاً باید حمایت شود. نگاه ما هم در شهرستان بابلسر نگاه حمایت از نخبگان و چهره‌های علمی است امیدوارم با درایت و تدبیر شایسته‌ای که رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان و معاونت آموزشی این اداره خواهند داشت ما در کشف استعداد‌های این چنینی مانند ملیسا کاسب موفق شویم.

ولی زاده در پایان گفت: ما استعدا‌هایی این چنینی در سطح اداره آموزش و پرورش و شهرستان کم نداریم که باید شناخته شوند و مورد حمایت قرار گیرند تا در سطوح ملی و جهانی افتخار آفرین شوند.