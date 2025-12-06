باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ذبیح الله سلمانی، معاون سازمان اداری استخدامی، در خصوص قانون پرداخت مبتنی بر عملکرد در خبر نیمروزی اظهار داشت: در قانون برنامه هفتم پیشرفت دو ماده وجود دارد ماده ۱۸ که این ماده به کاهش هزینههای دولت و بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و بهرهوری دستگاههای اجرایی پرداخته و ماده ۱۱۰ که در این ماده، ارزیابی عملکرد در سه سطح از جمله ارزیابی عملکرد سازمان، ارزیابی عملکرد مدیران و ارزیابی عملکرد کارکنان انجام می شود.
او بیان کرد: هدف این ارزیابیها، ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی و ارائه خدمات با کیفیت و ارزان به مردم است.
سلمانی تأکید کرد:در حال حاضر، پرداختیهایی که برای کارکنان دولت انجام میشود باید بر اساس خروجی و عملکرد آنها باشد. از قانون برنامه سوم توسعه تاکنون، این موضوع بهکرات مورد تأکید قرار گرفته است.
وی افزود: در سازمان اداری استخدامی کشور، ۴۶۰۰ خدمت به مردم ارائه میشود که توسط کارکنان دولت انجام میشود. به این منظور، لازم است که انگیزه کافی برای کارکنان در راستای ارتقای کیفیت خدمات فراهم شود.
سلمانی در پاسخ به سوال درباره نحوه ارزیابی عملکرد هم گفت:دو نوع دریافتی برای کارمندان دولت وجود دارد دریافتیهای اصلی در حکم کارگزینی، پرداختهای اضافی مثل اضافه کار و خدمات رفاهی
او بیان کرد: سازمان برنامه دارد که پرداختهای اضافی را مبتنی بر عملکرد کارکنان انجام دهد تا عدالت در نظام پرداخت رعایت شود.
وی افزود: هدف نهایی این اقدامات، ارائه خدمات با کیفیت به مردم و افزایش رضایتمندی آنها است. به زودی، آییننامههای اجرایی مرتبط با این مواد در دولت بررسی و تصویب خواهد شد.