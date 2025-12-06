وزیر خارجه ترکیه مدعی است که خلع سلاح حماس نیازمند تشکیل دولت مدنی و نیروی امنیتی بین‌المللی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه گفت که یک دولت مدنی معتبر فلسطینی و یک نیروی پلیس آموزش‌دیده و مورد تایید باید وجود داشته باشند تا جنبش حماس خلع سلاح شود و مدعی شد که این گروه فلسطینی آماده واگذاری قدرت است.

فیدان در مصاحبه‌ای در حاشیه مجمع دوحه گفت که بدون این گام‌های اولیه، انتظار خلع سلاح حماس در مرحله اول توافق آتش‌بس نه «واقع‌بینانه» است و نه قابل انجام.

وی گفت که نیروی نظامی پیشنهادی، توسط یک نیروی ثبات‌بخش بین‌المللی حمایت خواهد شد و افزود که واشنگتن در حال فشار آوردن به (رژیم) اسرائیل برای پیوستن ترکیه به این نیرو است.

فیدان هشدار داد که عدم موفقیت جامعه بین‌المللی در پیشبرد طرح آتش‌بس به مرحله بعدی، به منزله «شکست بزرگی» برای جهان و واشنگتن خواهد بود.

حماس پیش از این هرگونه حضور نیرو‌های خارجی در داخل نوار غزه را رد کرده و آن را مصداق «نقض حاکمیت فلسطینیان» دانسته است. این جنبش همچنین تاکید کرده است که حق مقاومت، یک حق مشروع برای فلسطینیان است و هر بحثی درباره خلع سلاح به بعد از تشکیل کشور فلسطین موکول خواهد شد.

اخیرا رسانه‌های عبری گزارش داده‌اند که رئیس جمهور آمریکا قصد دارد تا قبل از کریسمس (چهارم دی ماه) آغاز مرحله دوم آتش‌بس غزه را اعلام کند. مسئله واگذاری قدرت از مهم‌ترین مسائلی است که در این مرحله بررسی می‌شود. 

 محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر امروز اعلام کرد که میانجیگران، از جمله کشورش، برای پیشبرد آتش بس به مرحله بعدی تلاش می‌کنند. او گفت که مذاکرات در مرحله حساسی قرار دارد و تا زمانی که اسرائیل به طور کامل از نوار غزه خارج نشود، این روند کامل نخواهد شد.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنبش حماس ، وزیر خارجه ترکیه ، هاکان فیدان
