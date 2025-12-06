تأمین گاز پایدار برای مردم مناطق کوهستانی و سخت‌گذر، اولویت جدی شرکت گاز مازندران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - جوادی مدیرعامل شرکت گاز مازندران با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌ها، گفت: تأمین گاز پایدار برای مردم مناطق کوهستانی و سخت‌گذر، اولویت جدی شرکت گاز استان است و تلاش می‌کنیم پروژه‌های مرزن‌آباد و کجور طبق برنامه زمان‌بندی‌شده به بهره‌برداری برسد.

او افزود: با تکمیل این طرح‌ها، شمار قابل توجهی از خانوار‌های روستایی و مناطق محروم از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد که گامی مهم در جهت توسعه عدالت انرژی و کاهش هزینه‌های سوخت در این مناطق است.

جوادی همچنین بر نظارت مستمر بر کیفیت اجرای پروژه‌ها و رعایت استاندارد‌های ایمنی تأکید کرد و گفت: خدمات‌رسانی بی‌وقفه به مردم، محور اصلی فعالیت‌های شرکت گاز است.

