دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران گفت: ۹۵ درصد بازار سرمایه، ۶۰ درصد از شبکه بانکی کشور و بیش از ۸۰ درصد صنعت بیمه را تحت حسابرسی داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - فرهاد پناهی، دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران، در جمع خبرنگاران گفت: ۹۵ درصد بازار سرمایه، ۶۰ درصد از شبکه بانکی کشور و بیش از ۸۰ درصد صنعت بیمه را تحت حسابرسی داریم همکاران ما در این حوزه مسئولیت‌های خود را به‌طور قانونی انجام می‌دهند و واحد‌هایی که رسیدگی می‌کنند، شامل کل شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هستند که نزدیک به ۱۳ هزار نفر پرسنل دارند.

او افزود: هر سال، این واحد‌ها توسط جامعه حسابداری از نظر کنترل کیفیت و وضعیت نظارت می‌شوند و همکاران ما به موسسات مراجعه کرده و وضعیت کیفیت کار و رعایت موازین و اخلاق حرفه‌ای را کنترل می‌کنند. گزارش‌های این نظارت‌ها به جامعه اعلام می‌شود.

پناهی ادامه داد: علاوه بر این، ما سامانه‌هایی داریم که تنها سامانه صورت‌های مالی حسابرسی شده در کشور است و شبکه بانکی، مرکز اطلاعات مالی کشور، دیوان محاسبات و مرکز شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی و کل زی‌حسابی‌های کشور به آن دسترسی دارند. این دسترسی به صورت رایگان در اختیار واحد‌های اقتصادی قرار می‌گیرد.

دبیر کل جامعه حسابداری رسمی ایران به چالش‌های پیش روی حرفه حسابداری اشاره کرد و گفت: ما اکنون با بازار بزرگی در بازار سرمایه مواجه هستیم که نیرو‌های حرفه‌ای ما را جذب می‌کنند. همچنین، فناوری به چالش دیگری برای همکاران ما تبدیل شده است و آنها باید در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند.

او در پایان به بحث ناترازی بانک‌ها و نقش جامعه حسابداری در این زمینه اشاره کرد و گفت: ما از نظر استاندارد‌های حسابرسی نباید در مسائل اجرایی دخالت کنیم، اما در بخش افشا و گزارشگری تخلفات، وظیفه خود را داریم. همکاران ما در صورت‌های مالی، موارد اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی را افشا کرده‌اند و این اطلاعات باید در دسترس استفاده‌کنندگان قرار گیرد تا شفافیت لازم ایجاد شود.