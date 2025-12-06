باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، خواستار استقرار سریع نیروی بینالمللی در غزه برای نظارت بر مرحله دوم آتشبس شد.
این مقام مصری گفت: «در مورد نیروی بینالمللی تثبیتکننده امنیت باید بگویم، ما باید این نیرو را در اسرع وقت در محل مستقر کنیم، زیرا یک طرف که اسرائیل است، هر روز آتشبس را نقض میکند؛ بنابراین ما به ناظر نیاز داریم.»
او در عین حال به مسئله گذرگاه رفح اشاره کرده و گفت که این گذرگاه در جنوب نوار غزه «دروازهای برای آوارگی نخواهد بود بلکه فقط برای رساندن کمکهای بشردوستانه و پزشکی به غزه است.»
اخیرا رسانههای عبری گزارش دادهاند که رئیس جمهور آمریکا قصد دارد تا قبل از کریسمس (چهارم دی ماه) آغاز مرحله دوم آتشبس غزه را اعلام کند.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر امروز اعلام کرد که میانجیگران، از جمله کشورش، برای پیشبرد آتش بس به مرحله بعدی تلاش میکنند. او گفت که مذاکرات در مرحله حساسی قرار دارد و تا زمانی که اسرائیل به طور کامل از نوار غزه خارج نشود، این روند کامل نخواهد شد.
گفتوگوها برای استقرار نیروهای حافظ صلح در غزه، از مدتها پیش در جریان بوده است. در همین حال، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست هفته گذشته در گزارشی اذعان کرد که استقرار نیروی بین المللی در نوار غزه با مشکلات اجرایی روبهرو است و نگرانی کشورها درباره نقش این نیرو در حال افزایش است. بر اساس قطعنامه تصویب شده در شورای امنیت، این نیروها میتوانند علیه فلسطینیان اعمال زور و فشار نمایند. همین امر سبب شده برخی کشورها ضمن ابراز نگرانی، پیشنهاد اولیه خود را پس بگیرند.
منبع: خبرگزاری فرانسه