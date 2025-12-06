معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت راه آهن باید با تقویت مبادی مرزی، ظرفیت ترانزیت کشور را به ۱۵ میلیون تن در سال برساند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- جبارعلی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن اظهار داشت:توسعه اینچه برون، استان گلستان را به دروازه ورودی شرق دریای خزر تبدیل می‌کند

‌وی ادامه داد:موضوع ترانزیت، یک موضوع ملی، منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای است.ما در مناطقی همچون سرخس، لطف‌آباد، اینچه برون، امیرآباد، بندر کاسپین، آستارا و جلفا ارتباطات ریلی با کشورهای CIS داریم.

‌او بیان کرد:دیپلماسی ریلی و ترانزیت ریل پایه در دولت چهاردهم با حمایت جدی ریاست محترم جمهور در حال توسعه است.در سال گذشته، حمل بارهای بین المللی به ۵ میلیون تن رسید.

‌وی افزود:اینچه برون باید به عنوان دروازه ورودی کریدور شرقی دریای خزر عمل کند.

او با اشاره به اینکه ایران در چهارراه ارتباطات جهانی قرار دارد گفت: تفاهم‌نامه چهارجانبه برای افزایش ترانزیت از مرز ریلی اینچه برون به ۵ میلیون تن منعقد شده است.

وی افزود:به تعبیر رهبر معظم انقلاب، کشور ما در چهار راهِ ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب دنیا قرار دارد.

‌او گفت:ما وظیفه داریم با تقویت مبادی مرزی، ظرفیت ترانزیت کشور را به ۱۵ میلیون تن در سال برسانیم.

‌وی افزود:تفاهم‌نامه چهارجانبه‌ای نیز بین کشورهای ایران، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان مبنی بر رساندن حجم ترانزیت اینچه برون به ۵ میلیون تن امسال منعقد شده است.

‌