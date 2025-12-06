شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات سیستم گرمایشی در برخی از مدارس بخش انابد شهرستان بردسکن ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این روز‌های سرد پاییزی دانش آموزان دبیرستانی در نوبت اول دخترانه بخش انابد شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی از جمع آوری بخاری به منظور تجهیز به سیستم شوفاژ گلایه دارند و هنوز سیستم شوفاژ در این مدرسه راه اندازی نشده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام در دبیرستانی در بخش انابد شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی با وجود پیگیری‌های بسیارسیستم گرمایشی مدرسه درست نشده و هوا واقعا سرد شده دانش آموزان ما از یکماه گذشته تا کنون ۴دفعه به دکتر رفتند. خواهش می‌کنم رسانه‌ای کنید شاید فرجی شود. سیستم گرمایشی این مدرسه با بخاری گازی بوده بخاری‌ها را برای سیستم شوفاژ جمع آوری کردند؛ الان بخاری و شوفاژ ندارند.
باتوجه به اهمیت سلامت دانش آموزان منتظر پاسخ و رفع سریع این مشکل توسط مسئولان آموزش و پرورش هستیم.لطفا پیگیری کنید.

 

مشکلات سیستم گرمایشی برخی مدارس انابد از زبان شهروندخبرنگار
