باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - حجتالاسلام و المسلمین حسنی با تأکید بر نظریه رایج که فکر میکند "فرزند کمتر، زندگی بهتر" است، گفت: این مطرح شدن صحیح نیست چرا که هر چه تعداد فرزندان بیشتر باشد، زندگی پربارتری خواهیم داشت.
او افزود: خدا روزیرسان است و نباید نگران تعداد فرزندان بود و داشتن فرزندان زیاد، نعمتی است که زندگی را شیرین و پربرکت میکند.
حجت الاسلام حسنی ادامه داد: مادران طلبه ما، با وجود داشتن چندین فرزند، علاوه بر انجام مسئولیتهای منزل، در مسیر مسائل دینی و تربیتی هم با برنامهریزی موثر، موفق به تربیت نسل آینده میشوند و زندگیشان سرشار از برکت و شیرینی است.
این همایش نشان داد که تلاش و برنامهریزی، میتواند همزمان با تربیت فرزندان، مسیر رشد معنوی و علمی مادران طلبه را هم هموار سازد.