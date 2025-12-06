دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش گفت: ۲ نفر از عوامل اصلی برگزاری دو ماراتن کیش بازداشت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ علی سالمی‌زاده گفت: برای هر ۲ نفر، پس از تفهیم اتهام در خصوص جرایم صورت‌گرفته، قرار تأمین وثیقه صادر شده است.

وی افزود: علاوه بر قرار تأمین، به استناد ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای نظارت قضایی موقت هم برای متهمان صادر شده است به طوری که برای مسئول دولتی این رویداد، قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال در ادارات دولتی و برای مسئول شرکت خصوصی برگزارکننده رویداد، قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال در فعالیت‌های مدیریت ورزشی و برگزاری رویدادهای ورزشی اعمال شده است.

منابع خبری غیررسمی اعلام کردند که یکی از افراد بازداشت‌شده، از مسئولان منطقه آزاد کیش بوده و دیگری از اشخاص شرکت خصوصی برگزارکننده مسابقه دوی ماراتن دیروز بوده است.

مسابقه دوی ماراتن پنج هزار نفری کیش صبح روز گذشته با حضور ورزشکاران و دوندگانی از سراسر کشور در دو مسیر جداگانه ۱۵ و ۴۲ کیلومتری و در دو گروه بزرگ بانوان و مردان برگزار شد.

ورزشکاران و دوستداران دوی ماراتن زن و مرد شرکت کننده در این رویداد ورزشی پرنشاط، رقابت خود در مسیر تعیین شده سواحل کیش را از اسکله دامون شروع کرده و با گذر از محدوده‌های تعیین شده، به محل پایان مسابقه رسیدند.

ورزشکاران شرکت کننده در این رویداد پرنشاط که در هوایی بارانی و مطبوع طی مسیر می‌کردند، با استقبال پرشور مردم و گردشگران پرشمار کیش به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقه و با ارزیابی نهایی داوران و تیم اجرایی، نفرات برتر ماراتن کیش معرفی شدند ولی بلافاصله پس از معرفی نفرات برتر این مسابقه، دادستان عمومی و انقلاب کیش از تشکیل پرونده قضایی برای این رویداد ورزشی خبر داد.

برگزار کنندگان و فعالان بخش گردشگری کیش برگزاری این مسابقه را موجب رونق کسب و کار و بخش گردشگری کیش عنوان می کنند ولی فدراسیون دو و میدانی اعلام کرده که مخالف برگزاری این مسابقه بوده است.

تعدادی معتقدند که در جریان پیش و حین برگزاری این مسابقه، حجاب و شئونات اسلامی رعایت نشده و حاضران در این مسابقه به صورت مختلط موازین قانونی و شرعی را زیر پا گذاشته‌اند.

منبع ایرنا