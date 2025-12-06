فرمانده سپاه بهارستان از شناسایی و دستگیری افرادی خبر داد که وابسته به سازمان نفاق بودند و در روزهای اخیر در وقوع چند مورد آتش‌سوزی در استان تهران نقش داشته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده سپاه بهارستان از شناسایی و دستگیری افرادی خبر داد که وابسته به سازمان نفاق بودند و در روزهای اخیر در وقوع چند مورد آتش‌سوزی در استان تهران نقش داشته‌اند.

سرهنگ صمد سلطانی درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی رصدهای شبانه‌روزی و انجام اقدامات دقیق اطلاعاتی توسط نیروهای سپاه بهارستان و با همکاری موثر قوه قضاییه، عوامل وابسته به سازمان نفاق که در روزهای گذشته اقدام به آتش‌زدن حوزه علمیه، پایگاه‌های بسیج و چند مسجد در سطح استان تهران کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه تامین امنیت عمومی همواره در اولویت ماموریت‌های سپاه قرار دارد افزود: روند پیگیری و دستگیری سایر افراد مرتبط با این اقدامات خرابکارانه با جدیت ادامه دارد.

فرمانده سپاه بهارستان همچنین از شهروندان خواست هرگونه اخبار، مشاهدات و اطلاعات امنیتی را از طریق ستاد خبری ۱۱۴ با نیروهای سپاه در میان بگذارند.

منبع: سپاه حضرت ابوالفضل‌(ع) شهرستان بهارستان

